Robert Kirkman a Lucca Comics & Games

Il creatore di “The Walking Dead” ospite dell’edizione 2017

Per la prima volta in Italia sarà a Lucca Comics & Games Robert Kirkman, uno degli autori più conosciuti dei nostri tempi. Il fumettista americano, creatore della saga a fumetti “The Walking Dead” (pubblicata in Italia da SaldaPress), da cui è stata tratta la popolare serie televisiva in esclusiva su FOX (Sky, 112) e dal 23 ottobre in partenza con la stagione 8, incontrerà il pubblico di Lucca dal 2 al 5 novembre, con eventi e firmacopie.

L’enorme successo del fumetto e della serie tv di “The Walking Dead” (e della companion series “Fear the Walking Dead”) ha trasformato Kirkman in una vera celebrità del panorama dello story-telling internazionale contemporaneo. Ha creato inoltre altre importanti e fortunate serie a fumetti, tra le quali spiccano “Outcast”, divenuta a sua volta una serie tv in onda in esclusiva su FOX (Sky, 112), di cui lo stesso Kirkman è co-produttore, e “Invincible”, tutte pubblicate da Skybound, l’etichetta da lui stesso creata all’interno di Image Comics. Sono in produzione serie tv e film per il cinema tratti dai suoi lavori, tra cui l’adattamento per il grande schermo di “Invincible” e “Kill the Minotaur”. Robert Kirkman sarà ospite a Lucca Comics & Games in collaborazione con SaldaPress.