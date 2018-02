Riaperta stamani al transito piazza Nazario Sauro

Interventi sulle alberature in viale dei Mille, viale Fanti e viale Machiavelli, il ripristino del muro del sottopasso ferroviario di viale Strozzi la prossima settimana

Sono terminati ieri sera e stamani la piazza è stata riaperta al transito come programmato. Si tratta di piazza Nazario Sauro, oggetto nelle ultime settimane di un doppio intervento: prima i lavori di Publiacqua collegati al cantiere di rifacimento della cameretta in corso all’incrocio tra Borgo San Jacopo e via dei Bardi; successivamente l’intervento urgente di messa in sicurezza della pavimentazione. Le pietre, fortemente ammalorate, rappresentavano un elemento di rischio per la circolazione tale da richiedere un rifacimento, comunque temporaneo, per il quale è stato utilizzato lo stesso materiale scelto per via Micheli. Si tratta di un intervento provvisorio, importante anche in vista del prossimo avvio dei lavori in via dei Serragli.

Il ripristino del muro del sottopasso ferroviario di viale Strozzi, ma anche le asfaltature in via Monti e nelle vie via Cambi, via Pontassieve, via Siena e via Pienza. E ancora interventi sulle alberature in viale Fanti, viale dei Mille, viale Machiavelli e piazza Batoni e la posa di infrastrutture della telefonia in via Pistoiese e via dei Pilastri. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.