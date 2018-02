Pucci "In...Tolleranza zero"

Vivere a 50 anni, che fatica! L’intollerante Andrea Pucci in scena Venerdì 9 febbraio 2018 - ore 21 all’Obihall di Firenze (con la Zurawski Live Band).

Dopo 70 sold out, Andrea Pucci torna a teatro con “IN…TOLLERANZA ZERO”, spettacolo in cui il comico, sostenuto musicalmente dalla Zurawski live Band, rende esilarante la fatica del vivere a 50 anni.



A un anno esatto dall’ultimo pienone, l’appuntamento con il pubblico fiorentino è fissato per venerdì 9 febbraio all’Obihall (ore 21 - biglietti posti numerati da 23 a 34 euro – prevenditewww.boxol.it e www.ticketone.it - info tel. 055.6504112 - www.obihall.it)



L’interagire con moderne e incomprensibili mode, nuove tecnologie, l’educazione dei figli e le loro devastanti e dispendiose attività extrascolastiche, rende tutti INTOLLERANTI.



Pucci, appesantito dagli acciacchi del mezzo secolo, sarà costretto a rivoluzionare la sua vita con esami clinici, esercizi fisici e ad un nuovo tipo di alimentazione per rimanere in forma e vitale. Racconterà l’affrontare un mondo dove sono diventati indispensabili strumenti che fino a poco tempo fa erano inutili e ridicoli.



L’attore comico italiano con i ritmi più incalzanti e l’energia a “ciclo continuo”, evita la satira politica preferendo quella di costume. La quotidianità è l’argomento centrale:



“Non tollero quando vai in pizzeria a prendere le pizze da portare a casa agli amici: sei lì da solo e ordini 3 margherite, 2 quattro stagioni, 1 coi funghi e 3 Napoli e il pizzaiolo ti fa: Da portare via? - No, le mangio qua tutte io! Guardi, da bere solo un bicchiere d'acqua!".



“Non tollero quando vai in aeroporto, al banco del check-in consegni due biglietti e l'impiegata ti fa: Siete in due? - No siamo in 38, adesso arriva il pullman.



“IN….TOLLERANZA ZERO” Andrea Pucci sfonda le assurde porte che bisogna superare ogni giorno per tornare a casa sani e salvi a colpi di un “in…tolleranza” dalla comicità energica e devastante. Regia di Dino Pecorella.



Andrea Baccan, in arte Pucci, è nato a Milano nel 1965. Ha mosso i primi passi all'interno del laboratorio Progetto Derby, il contenitore comico del Teatro Derby di Milano curato da Teo Teocoli e Mario Lavezzi. Provocatorio e irriverente, maestro della satira di costume, ha iniziato la propria carriera televisiva vincendo l'edizione del 1993 del programma “La sai l'ultima?”. Ha partecipato ha moltissimi programmi televisivi, tra i tanti “Scherzi a Parte”, “Le Iene”, “Buona Domenica”. Ospite fisso dal 2006 al 2011 di “Quelli che il calcio” con Simona Ventura, da dieci anni è uno dei protagonisti del cast di Colorado Cafè. Oltre alla tv colleziona varie e importanti apparizioni cinematografiche, come “I Mostri”, “Ti presento un amico” e “Sapore di te”.



