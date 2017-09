Pistoia: sabato prossimo 14 ordini e collegi professionali riuniti

In convegno al teatro Bolognini il 23 settembre 2017

14 ordini e collegi professionali di Pistoia e dell’intera regione promuovono un convegno sulla cultura e l’etica delle professioni. La giornata di studio aperta alla cittadinanza avrà luogo a Pistoia sabato 23 settembre 2017. Quasi un evento senza precedenti, nell’anno in cui la città è capitale della Cultura, dato l’alto numero di adesioni di ordini e collegi.

Grazie al patrocinio dell’Amministrazione comunale, il convegno si svolgerà al Teatro Mauro Bolognini (via del Presto 5) dalle 9:00 alle ore 13:00 circa. I relatori invitati sono: il prof. Ivan Cavicchi, docente all'Università Tor Vergata di Roma, esperto di politiche sanitarie, che terrà una prolusione dal titolo “Per una nuova Deontologia”; il prof. Stefano Zamagni, economista e docente presso l’Università di Bologna, che spiegherà “Perché le professioni liberali sono oggi sotto attacco: quali strategie di contrasto”; la dott.ssa Annalisa Tonarelli, sociologa dei processi economici e del lavoro e docente all’Università di Firenze, che tratterà il tema “Tra Etica e prudenza: le nuove sfide alla pratica professionale”. Terminate le presentazioni, i relatori si disporranno al dialogo con la platea, moderato dal noto giornalista televisivo Federico Monechi (sede Rai di Firenze). Sul palco salirà il Presidente della Camera di Commercio di Pistoia, Stefano Morandi.

I 14 Ordini e Collegi professionali hanno deciso di organizzare un convegno sull’Etica e la Deontologia sia per valorizzare il ruolo sociale delle professioni, sia per far conoscere al pubblico i valori etici insiti in ognuna di esse. Promosso per iniziativa del Collegio dei Periti Industriali e dell’Ordine degli Ingegneri di Pistoia, il convegno ha cominciato a prendere vita sin dalla fine dello scorso anno grazie al lavoro di un apposito comitato costituito dai delegati di ciascun organismo.

Il lavoro organizzativo è partito da alcune considerazioni di carattere generale. La società non apprezza ancora gli investimenti sulla formazione e l’aggiornamento professionale dei propri iscritti realizzati negli anni recenti dagli Ordini e Collegi. Anzi, molti sono portati a ritenere che la preparazione professionale media dei membri di Ordini e Collegi sia scarsa, o non sufficiente di fronte all’evolversi dei tempi. A questo si aggiunga la confusione, a livello generale, sui tariffari utilizzati dai singoli Ordini e Collegi. Con il risultato che buona parte del pubblico pensa ci sia una sovrapposizione di competenze fra alcuni Ordini e Collegi tanto da rendere difficoltosa, a volte, la distinzione esatta tra le prestazioni degli uni e quelle degli altri. Ciò in concorso con l’onda lunga dei media (vecchi e nuovi) circa la presunta eccessiva onerosità delle prestazioni professionali dei professionisti.

Proprio perché il pubblico è indotto a ritenere che i membri degli Ordini e Collegi professionali guadagnino cifre eccessive, il convegno del 23 settembre a Pistoia intende avvicinare il cittadino alla funzione di Ordini e Collegi. Obiettivo riaffermare il contributo sociale dei professionisti iscritti, sottolineando l’autentico significato di parole come Etica e Deontologia, che sono a fondamento degli Ordini e dei Collegi professionali.

Il programma del convegno del 23 settembre, al Teatro Mauro Bolognini di Pistoia, è così articolato:

ore 8:30 – Registrazione dei partecipanti;

ore 9:00 – Saluto delle autorità e apertura;

ore 9:30 – Introduzione del tema del convegno;

ore 9:50 – Intervento del prof. Stefano Zamagni;

ore 10:20 – Intervento del prof. Ivan Cavicchi;

ore 10:50 – Intervento della dott.ssa Annalisa Tonarelli;

ore 11:20 – Interventi dalla sala e confronto con il Presidente Cam.Com. Pistoia Stefano Morandi;

ore 13:00 – Chiusura dei lavori.

Di seguito i relatori (e il moderatore) del convegno “Etica e Deontologia. La cultura delle professioni al servizio del cittadino: (Af)fidiamoci”:

Ivan Cavicchi : docente di Sociologia delle organizzazioni sanitarie e Filosofia della medicina all’università Tor Vergata di Roma, presso la facoltà di Medicina.

: docente di Sociologia delle organizzazioni sanitarie e Filosofia della medicina all’università Tor Vergata di Roma, presso la facoltà di Medicina. Federico Monechi : giornalista inviato speciale della redazione RAI TGR della Toscana. Laureato in Scienze politiche. Per la Rai si occupa di cronaca ed ha seguito i principali avvenimenti e le inchieste giudiziarie. Nel 2005, ha ricevuto il "premio cronista" per i servizi sull'eccidio di Sant'Anna di Stazzema.

: giornalista inviato speciale della redazione RAI TGR della Toscana. Laureato in Scienze politiche. Per la Rai si occupa di cronaca ed ha seguito i principali avvenimenti e le inchieste giudiziarie. Nel 2005, ha ricevuto il "premio cronista" per i servizi sull'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Stefano Morandi : Presidente della Camera di Commercio di Pistoia, già Vice Presidente dal 2005. Dal febbraio 2002 Vice Presidente di Confcommercio Pistoia, di cui ha assunto la presidenza nel settembre 2005, poi Presidente di Confcommercio Toscana dal settembre 2009.

: Presidente della Camera di Commercio di Pistoia, già Vice Presidente dal 2005. Dal febbraio 2002 Vice Presidente di Confcommercio Pistoia, di cui ha assunto la presidenza nel settembre 2005, poi Presidente di Confcommercio Toscana dal settembre 2009. Annalisa Tonarelli : dottore di ricerca in Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze e Direttore del Laboratorio in Scienze del Lavoro presso il Polo Universitario di Prato.

: dottore di ricerca in Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze e Direttore del Laboratorio in Scienze del Lavoro presso il Polo Universitario di Prato. Stefano Zamagni: economista, ex presidente dell'Agenzia per il terzo settore, all'Università di Bologna ha ricoperto numerosi ruoli, tra cui la presidenza della Facoltà di Economia, impegnandosi negli studi sul mondo del no profit. Dal 2001 è presidente della commissione scientifica dell’Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del non profit.

Il convegno del 23 settembre 2017, al Teatro Mauro Bolognini di Pistoia, è promosso dai seguenti organismi:

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia;

- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pistoia;

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pistoia;

- Ordine dei Chimici della Toscana;

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Pistoia;

- Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Pistoia;

- Ordine dei Farmacisti della provincia di Pistoia;

- Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Pistoia;

- Ordine dei Giornalisti della Toscana;

- Collegio Infermieri della Provincia di Pistoia;

- Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pistoia;

- Federazione Nazionale Ordini dei Veterinari Italiani della Provincia di Pistoia;

- Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana;

- Collegio interprovinciale di Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Pistoia, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa.