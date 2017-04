Pisa, varo del People Mover tra Stazione ed Aeroporto

Collegherà stazione ferroviaria, parcheggi scambiatori e aeroporto con viaggi ad una frequenza tra i 5 e gli 8 minuti

Una mattinata di impegni nel pisano, sabato 18 marzo, per il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Alle 9 il presidente sarà a Bientina per la posa della prima pietra del cohousing, il condominio sociale, di via delle Fosse.

Due ore più tardi Rossi arriverà a Pisa, alla stazione San Giusto, per l'inaugurazione del People Mover, la navetta che collegherà stazione ferroviaria, parcheggi scambiatori e aeroporto con viaggi ad una frequenza tra i 5 e gli 8 minuti.