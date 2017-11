Perlage: una lunga esperienza nel mondo del biologico

L'azienda di Farra di Soligo (TV) della Docg Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene, certificata da oltre 30 anni, venerdì 18 novembre a LesSeRre di Firenze

Il roadshow “Aperitivo Biologico” di Perlage sta portando nelle piazze italiane i prodotti della storica azienda della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore con la più lunga esperienza nella produzione biologica all’interno del Consorzio.

Sabato 18 novembre l’appuntamento è a Firenze presso LesSeRre dove dalle 19.00 alle 21.00 il protagonista indiscusso dell’Aperitivo Biologico sarà il vino e le etichette Perlage verranno proposte in abbinamento a stuzzichini e fingerfood bio.

Perlage, certificata bio da oltre 30 anni, racconta ogni giorno tutta la sua esperienza nel mondo attraverso prodotti di qualità realizzati con passione e competenza, prodotti che puntano ad andare incontro ai gusti di un pubblico variegato e sempre più consapevole.

L’Aperitivo Biologico è un’occasione per far incontrare realtà diverse che condividono con Perlage il valore della sostenibilità ambientale, l’amore per il territorio e il rispetto per l’ambiente.

Per Perlage il biologico è parte delle radici, dei valori e della tradizione nel mondo della viticoltura, una scelta di campo essenziale e pionieristica che è stata solo la prima di una serie di azioni messe in atto dall’azienda per tutelare il territorio e i consumatori: la certificazione vegan dell’intera cantina, l’inserimento in gamma di un’etichetta biodinamica e di una senza solfiti, la valorizzazione dei vitigni autoctoni, l’attenzione alla sostenibilità ambientale e di processo unite a una costante ricerca sono infatti alcuni degli elementi che caratterizzano Perlage.

L’idea di fare rete e di creare una sinergia dentro e fuori dal territorio veneto e della Docg per promuovere il tema del biologico e sensibilizzare le altre aziende e i consumatori ha guidato l’azienda nella creazione di questo ciclo di eventi.