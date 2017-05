Pentecoste a Castellina in Chianti dal 2 al 4 giugno

Tre giorni di festa con cene, degustazioni, concerti e gimkane

Dal 2 al 4 giugno, tre giorni di festa a Castellina in Chianti: grazie alla manifestazione Pentecoste a Castellina che, giunta alla 21° edizione, proporrà un programma ricco di eventi enogastronomici e culturali.

Padrona di casa l’Associazione Viticoltori di Castellina in Chianti, che con la collaborazione del Consorzio “Amo Castellina”, GIG e dalla Filarmonica di Castellina in Chianti, organizzerà gli appuntamenti di questo lungo fine settimana.

Cornice suggestiva della manifestazione sarà come sempre il camminamento medievale di via delle Volte, dove venerdì 2 giugno alle ore 20, si svolgerà "A Cena con il Classico”: evento, aperto al pubblico su prenotazione, curato dal ristorante Albergaccio di Castellina in Chianti.

Nei pomeriggi di sabato 3 e domenica 4 giugno lungo via delle Volte i produttori di Castellina presenteranno i loro Chianti Classico. In degustazione i vini delle aziende: Antico Podere Casanova, Belvedere di San Leonino, Bibbiano, Brancaia, Buondonno, Casale dello Sparviero, Castagnoli, Castellare di Castellina, Castello di Fonterutoli, Castello di Rencine, Cennino, Concadoro, Fattoria di Vegi, Fattoria La Ripa, Fattoria Tregole, Gagliole, La Castellina, La Mirandola, Il Cellese, Mazza, Nardi Viticoltori, Podere La Piaggia, Pomona, Querceto di Castellina, Rocca delle Macie, Rocca di Cispiano, Rodano, San Donatino, San Fabiano Calcinaia, Setriolo, Tenuta Canale, Tenuta di Lilliano, Villa Cerna, Tenuta Villa Rosa, Villa Trasqua.

La musica accompagnerà la kermesse enogastromica: sabato 2 giugno in piazza del Comune dalle 19 concerto del trio “Legacy Trio” con Daniele Chiantese alla batteria, Dario Zeno al piano e Andrea Rosatelli al basso. Domenica 4 giugno sfilata di bande ospiti della Filarmonica di Castellina.

Sabato 3 giugno “Notte Bianca straordinaria” al Museo Archeologico del Chianti Senese.

In programma anche altri importanti appuntamenti: venerdì 2 giugno alle ore 15 in piazza del Comune evento ludico, “Gimkana di Pentecoste”, appuntamento aspettato dai ragazzi di Castellina, un percorso in montain-bike lungo le vie del paese con gimkana in piazza, rivolto ai ragazzi dai 6 ai 13 anni e lauta merenda per tutti i partecipanti.

Sabato 3 giugno alle ore 17 alla Casa Dei Progetti tavola rotonda sull’argomento “Chianti: sicurezza agroalimentare del territorio e dei cittadini”, con l’intervento del Colonnello Brogi dei carabinieri-forestali di Siena.

Grazie all’Amministrazione comunale di Castellina in Chianti e al Consorzio del Chianti Classico, che hanno sostenuto “Pentecoste a Castellina” negli anni, I Viticoltori di Castellina hanno realizzato e mantenuto il successo di questa manifestazione, diventata un appuntamento importante per il territorio Chiantigiano.

Un fine settimana da non perdere, per tutti gli appassionati della buona tavola e dei vini del Gallo Nero.