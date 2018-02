​Pedone investito sui viali, automobilista positivo al test alcolico

Grave incidente in viale Giovine Italia. Patente ritirata e veicolo sequestrato

Attraversa i viali e viene investito da una jeep condotta da un uomo risultato poi positivo all’alcol test. L’incidente, con il pedone finito in ospedale in gravi condizioni, è avvenuto poco dopo le 22 in viale Giovine Italia. Secondo i primi accertamenti della Polizia municipale intervenuta sul sinistro, un 33enne residente a Siena ha iniziato ad attraversare il viale dal lato del Battaglione Baldissera quando è stato investito da una jeep proveniente da piazza Beccaria e diretta verso i Lungarni, condotta da un 38enne di Lastra a Signa.



Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno provveduto a trasportare con codice rosso il ferito in ospedale a Careggi. La polizia municipale, intervenuta per i rilievi, ha effettuato l’alcol test al conducente del veicolo, che è risultato positivo. Avvertito il pubblico ministero di turno, è stato disposto il sequestro della jeep e gli accertamenti alcolemici anche sul pedone. La Polizia municipale ha ritirato la patente al conducente del veicolo inviandola alla Prefettura e sta ricostruendo la dinamica del sinistro.