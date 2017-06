 Papa a Barbiana il prossimo 20 giugno​, vertice in Prefettura

Un incontro per preparare la visita che il Papa terrà in forma privata e riservata a Barbiana

Le prime misure relative alla sicurezza e alla viabilità della zona di Barbiana sono state definite dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito stasera a Palazzo Medici Riccardi, alla presenza del cardinale Giuseppe Betori, del comandante della Gendarmeria Vaticana, Domenico Giani, delle autorità di pubblica sicurezza presso la Santa Sede, il prefetto Gianfelice Bellesini e la dirigente Maria Rosaria Maiorino.

Al tavolo, presieduto dal prefetto Alessio Giuffrida, sedevano inoltre i responsabili delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e della polizia stradale, il sindaco di Vicchio Roberto Izzo con la polizia municipale del proprio comune, il servizio emergenza 118 dell’Asl fiorentina.

Si è trattato di un incontro per preparare la visita che il Papa terrà in forma privata e riservata a Barbiana il prossimo 20 giugno. In quella occasione, il Pontefice si recherà al cimitero del piccolo borgo mugellano per rendere omaggio alla tomba di Don Lorenzo Milani. Poi visiterà la canonica e nel giardino adiacente terrà un discorso commemorativo alla presenza degli ex discepoli del religioso, di un gruppo di sacerdoti e di alcuni ragazzi ospiti di case-famiglia.