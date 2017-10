Obbadi a Pordenone sulle orme di Bundu

foto: Moha da dilettante mostrava già le sue doti di Pugile

Il match del 21 Ottobre visto dagli appassionati

Il piccolo, ma devoto ambiente pugilistico fiorentino, vive la vigilia del match Obbadi VS Rosales con la solita trepidazione degli eventi di Leonard Bundu. Si prepara la trasferta, si commenta, si tirano fuori gli amuleti.

La strada che deve fare Moha ancora è lunga, ma l’allievo del Maestro Boncinelli ha iniziato con il piede giusto - 13 match e tutte vittorie, il titolo dell’Unione Europea in tasca ed un posto nella top ten delle classifiche mondiali. Quello con Rosales è un match difficile, intenso, insomma un match di Pugilato professionistico, gli appassionati lo sanno e puntano il navigatore su Pordenone, come per Leo lo hanno puntato su Brescia, Rezzato …

I grandi campioni come Leonard non si limitano a disputare grandi match, ma sono da esempio per chi ha la voglia e la forza per seguirli, e fanno pensare in grande anche il piccolo ambiente del Pugilato.

Obbadi VS Rosales - Titolo Internazionale WBC Pesi Mosca - Palasport Maurizio Crisafulli, Pordenone

Prevista la diretta TV su RaiSport