​Neve in quota all'Abetone: stazioni aperte e pronte allo sci di primavera

Altra neve è attesa domani, con un abbassamento delle temperature, mentre domenica è previsto un miglioramento

Finisce una intensa settimana di freddo anche sulla montagna toscana. Le precipitazioni nevose sono state dovunque intense. I venti caldi hanno portato oggi (2 marzo) un rialzo delle temperature, ma la neve sulle piste è dovunque abbondante.

Altra neve è attesa domani, con un abbassamento delle temperature, mentre domenica è previsto un miglioramento. Continua dunque un grande inverno, con le giornate che si allungano e la Pasqua che si avvicina.

Dal punto di vista meteo da segnalare sull'Amiata, con l'arrivo dello scirocco, l'effetto “neve rossa” con il manto bianco che si è colorato con la sabbia del deserto.

Il bollettino

Abetone: altezza neve cm 120/290, impianti aperti 16/17. Aperti gli snowpark.

Info: multipassabetone.it

Amiata: altezza neve cm 80/170. Impianti aperti oggi 3/8. Sono aperte le seggiovie Cantore e Macinaie e lo skilift Jolly. Ulteriori aperture nel fine settimana in base al meteo. Domenica navetta Rifugio Cantore/Vetta. Aperti due itinerari per lo sci nordico: alla Marsiliana la pista è battuta, a Pian della Piscina la pista è percorribile ma non battuta. www.amiataneve.it

Cutigliano/Doganaccia: altezza neve cm. 80/120, impianti aperti 4/4. Sabato si scia in notturna

ww.doganaccia2000.it

Garfagnana: altezza neve cm 60/100, impianti aperti 6/6. Aperti tutti i tracciati per lo sci nordico al Passo Radici.

Zeri: altezza neve 50/80 impianti aperti 3/3

Gli appuntamenti

Da oggi al 6 febbraio all'Abetone Trofeo Faliero Bardazzi, prove fis cittadini maschili e femminili organizzate dagli Sci Club Abetone e Academy School Val di Luce. Sabato 3 marzo alla Doganaccia (Pt) Trofeo Cosimo Mazzi,gara di beneficenza organizzata dallo S.C. Doganaccia a favore dell'associazione Girotondo, che opera nel reparto di oncologia dell'ospedale Meyer di firenze. Allo snowpark del Pulicchio sabato 3 e domenica 4 febbraio Demo Days, con prova di attrezzatura. Sabato notte Full moon party, discesa al chiaro di luna sulle piste dell'Ovovia all'Abetone. Domenica 4 marzo lo Sci Club Siena organizza all'Abetone la tradizionale sfida sugli sci delle contrade. Saranno 127 i partenti della 24esima edizione, è prevista una prova di Slalom gigante aperta a tutte le categorie Infine domenica 4 marzo si svolgerà all'Abetone uno slalom gigante valido per il Trofeo Soldaini,organizzato dallo S.C. Empoli.

Le promozioni

Tutti i martedì e i giovedì skipass Amiata a 15 euro. All'Abetone fino a domani sabato 3 marzo skipass scontati per universitari. Per l'8 marzo a Zeri le donne sciano gratis. Anche all'Abetone promozione per l'8 marzo: le donne accompagnate sciano con 1 euro.