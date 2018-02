Neve a Firenze: Tramvia ed Autobus a rischio rallentamenti

Attesi fino a 10 centimetri di neve che potrebbero rallentare il servizio del trasporto locale, già provato in condizioni meteo non emergenziali

A Firenze arriva la neve. Da questa notte, e per tutta la giornata di giovedì 1 marzo, sono previste precipitazioni nevose.



Gest avvisa di aver adottato "tutte le misure necessarie per garantire il servizio che, in base all'intensità delle precipitazioni nevose o di possibili imprevisti, potrebbe subire rallentamenti o variazioni".

Il gestore della linea tramviaria agli utenti "Raccomandiamo prudenza sulle banchine, per la possibile presenza di ghiaccio, e consigliamo, prima di spostarsi, di informarsi sulle condizioni meteo e sul servizio.

Per avere informazioni sullo svolgimento del servizio, in tempo reale, iscrivetevi al canale Telegram (https://t.me/tramviagest). In alternativa seguite le nostre pagine Facebook e Twitter".



Per quanto riguarda Ataf è Massimo Milli, coordinatore della RSU a spiegare ai lettori di Nove da Firenze che "Per il piano neve uscirà un servizio di tipo "feriale estivo" con circa 110 mezzi dotati di catene montate e/o gomme termiche".

Sarebbe stato intanto analizzato in maniera approfondita il caso Montelungo/Valfonda nato a seguito della chiusura del varco di accesso al binario 16 di Santa Maria Novella.

Non sarebbe più gestibile il flusso di pedoni che da Montelungo attraversano il controviale per percorrere Valfonda pertanto "A breve verrà istituto nuovamente un apposito attraversamento pedonale o si adotteranno precauzioni idonee alla risoluzione del problema, con indicazioni chiare del percorso da seguire per raggiungere le varie mete".