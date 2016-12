​Natale: gli auguri del sindaco Nardella da Palazzo Vecchio

Quelli del capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez in una serata speciale al Combo

Gli auguri del sindaco Nardella alla cittàDomani alle 17 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Domani il sindaco Dario Nardella farà gli auguri alla città. Il tradizionale incontro per gli auguri di Natale e di fine anno è in programma alle 17 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

“Una serata all’insegna della cultura e della solidarietà col capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez – sottolinea la presidente della Commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani – quella che si svolgerà stasera, dalle ore 19,30, presso il Combo Social Club in Via Mannelli, 2 per la festa di Natale dell’associazione culturale Kaleido che vedrà gli allievi dei corsi di musica esibirsi per un’importante iniziativa volta alla solidarietà. Alla serata parteciperà, infatti, anche l’associazione Trisomia 21, che presenterà le attività svolte e, nell’occasione, verranno raccolti fondi per i loro progetti futuri. Ospite d’onore sarà il capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez che, per l’occasione, suonerà insieme al suo gruppo. Gonzalo dimostrerà stasera una volta di più la sua passione per la musica e la sua grande attenzione per il sociale”.

L’associazione Kaleido è presente a Firenze dal 2009, ed è sempre di più un punto di riferimento per chiunque si voglia avvicinare al mondo della musica, sia per hobby che per professione. Da sempre, inoltre, si pone come obiettivo quello di creare un legame stretto con il territorio attraverso l’impegno quotidiano volto al cercare di coinvolgere i cittadini e le loro famiglie in diversi tipi di attività come, ad esempio, i laboratori indirizzati ai più piccoli, i consueti concerti degli allievi organizzati in luoghi di aggregazione gratuiti e aperti a tutti.