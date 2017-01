L’Helvetia & Bristol presenta il suo brunch “autentico”

A partire dal 29 Gennaio 2017, ogni domenica dalle ore 12.00 alle ore 15.30 l'Authentic taste of Florence è il nuovo appuntamento dedicato al gusto nel cuore di Firenze

L’hotel Helvetia&Bristol è lieto di presentare Brunch – Authentic taste of Florence, la propria versione del rito contemporaneo ed internazionale del brunch, reinterpretato in chiave autentica e territoriale.

Con le attività dedicate alla ristorazione, l’Helvetia&Bristol - entrato a far parte di Starhotels Collezione nel Luglio 2016 insieme all’Hotel d’Inghilterra di Roma, il Grand Hotel Continental di Siena ed il Villa Michelangelo di Vicenza - dà avvio al piano di riqualificazione che nei prossimi due anni riporterà l’hotel ad essere il punto di riferimento dell’ospitalità di lusso in città.

Il brunch rappresenta una nuova imperdibile occasione di rilassata convivialità domenicale, negli ambienti raffinati dell’hotel che vive una nuova maturità gastronomica grazie alla creatività dello Chef Samuele Melani.

Toscano, 37 anni, dopo una lunga esperienza in Trentino Samuele Melani è arrivato all’Hostaria Bibendum dell’Helvetia&Bristol lo scorso Novembre 2016 con la volontà di offrire ad un pubblico attento e curioso la propria cucina profondamente territoriale e di grande personalità, equilibrata ma mai “tradizionale” in senso classico.

Nell’atmosfera calda di una residenza aristocratica dell’Ottocento, la brigata di cucina presenta ogni domenica buffet tematici “diffusi” in tutte le aree comuni dell’hotel, dal rinnovato Giardino d’Inverno alle sale del ristorante, passando per la lobby dove si alternano straordinari show cooking a base di materie prime eccellenti di produttori prevalentemente locali. Il brunch propone un’accurata selezione di salumi toscani e formaggi, paste della tradizione e piccole tartare, un angolo dedicato ai vegetariani con ampia varietà di crudités ed insalate ed infine l’irresistibile buffet dedicato ai dolci firmato dallo Chef, per concludere al meglio una domenica dedicata ai piaceri del palato.

Ogni settimana una selezione accurata di vini è proposta in abbinamento al menù ed inclusa nel prezzo.