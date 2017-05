Lavoro, a Firenze le grandi aziende reclutano i giovani

​Venerdì 12 maggio il Career Day all’Istituto Europeo di Design di via Bufalini 6r

Fluent english e portfolio di progetti in digitale: sono questi gli strumenti fondamentali con cui circa 50 studenti dell’Istituto Europeo di Design di Firenze si apprestano ad affrontare il Career Day, venerdì 12 maggio dalle ore 10 alle 17, in via Bufalini 6r, sede dello IED Firenze. Durante la giornata i ragazzi che stanno per concludere i corsi di studi triennali in comunicazione pubblicitaria, interior design, fashion design con specializzazione in scarpe e accessori saranno “esaminati” da recruiter e responsabili delle risorse umane di alcune delle più importanti aziende del territorio in ambito fashion, design e communication.

Ferragamo, Gucci, Ermanno Scervino, Patrizia Pepe, El Campero, DATE, ma anche Toncelli Cucine e alcune delle più importanti agenzie di comunicazione d’Italia tra cui Red Cell (gruppo WPP), ARIA Adv, Nouvelle e Sintra Consulting metteranno alla prova i diplomandi. In tutto sono 18 le aziende e le agenzie che parteciperanno alla giornata di reclutamento delle nuove leve direttamente tra “i banchi di scuola”.

“La quasi totalità dei colloqui – dichiara Alessandro Colombo, Direttore IED Firenze – sfocia in uno stage retribuito in azienda, che viene generalmente attivato al termine del percorso di studi. Oltre due terzi degli stage si trasformano poi in un rapporto di lavoro continuativo. La nostra capacità di immettere studenti nel lavoro e frutto di un lavoro qualitativo e quotidiano fatto con oltre 300 aziende”.

Durante il Career Day ogni studente sosterrà almeno tre colloqui individuali, destinati a diventare una decina entro la fine del corso di studi, fissati in base alle inclinazioni di ciascuno e alle richieste delle aziende. “Alcune cercano profili con 2/3 anni di esperienza – continua Colombo – pertanto nell’ambito della stessa giornata organizzeremo anche degli incontri con ex allievi IED”.

Info: IED Firenze Via Bufalini 6/r 50122 Firenze | Tel 055 29821 | www.ied.it/firenze