La prima variazione del bilancio regionale “premia” cultura, sociale, economia e ambiente

​Un pacchetto di interventi normativi che va ad incidere su diversi ambiti della programmazione regionale, dalla cultura al sociale, temi cruciali che si confermano prioritari per la Toscana.

La prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019, approvata dal Consiglio regionale nelle scorse settimane, è certamente uno dei provvedimenti più importanti adottati dall’Assemblea prima della breve pausa estiva. La variazione è stata illustrata in aula dal presidente della commissione bilancio, Giacomo Bugliani (Pd) e rappresenta il coronamento di un fitto lavoro svolto tra i consiglieri di maggioranza e l’assessore Vittorio Bugli. Rilevante la presenza di oltre 17 milioni di euro per attività culturali così come le risorse stanziate nell’ambito del diritto allo studio, che ammontano a 16 milioni di euro, una parte dei quali va a toccare il tema degli interventi urgenti in materia di edilizia scolastica. Oltre 5 milioni per il 2017 oltre 3,5 milioni nel 2018 e quasi 1 milione nel 2019 vanno al settore politiche sociali e per la famiglia, in particolare più di 2,3 milioni destinati a misure di sostegno della locazione abitativa. Sono previste, poi, maggiori risorse per interventi a favore delle politiche locali per la sicurezza, oltre 1 milionedi euro per il 2017, oltre 1,2 milioni per il 2018 e circa 1,2 milioni per il 2019. Sono più di 7 milioni per il 2017, oltre 9 nel 2018 e 9 nel 2019 le cifre stanziate invece per la tutela dell’ambiente, mentre oltre 5 milioni di euro per quest’anno vengono aggiunti a quelli in programmazione per il sistema agroalimentare. Da segnalare per il 2017 5,7 milioni di euro per lo sviluppo e la competitività del sistema economico. In particolare, nell’ambito del piano strategico della Costa, 500milaeuro sono destinati ad uno studio di fattibilità per la realizzazione di poli tecnologici dell’economia circolare. Sette milioni di euro vanno inoltre al trasporto pubblico locale, circa 2 milioni di euro nel 2017 per la valorizzazione del territorio in ambito turistico mentre 4 milioni di euro nel 2017 e 2 milioni nel 2018 per la realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale. Queste le priorità d’intervento all’interno delle quali ci sono poi risorse destinate a singoli interventi sui territori. Altre risorse, invece, riguardano progetti specifici, come ‘Centomila orti in Toscana’ che vede aumentare la dotazione finanziaria per il 2018 di 300mila euro. Arrivano inoltre ulteriori risorse per 1 milione di euro all’Autorità portuale regionale, per gestire le aree demaniali a finalità turistico ricettiva. Il Consiglio, infine, ha deciso di assegnare un contributo di solidarietà, pari a 20mila euro ciascuno per due anni, a Mario Vece, l’artificiere della polizia di 39 anni ferito a Capodanno nel centro di Firenze da una bomba ed alla famiglia di Leonardo Lo Cacio, portiere di notte in un hotel, ucciso brutalmente lo scorso marzo a Prato.

Ecco alcuni dei principali interventi sui vari territori contenuti nel provvedimento.