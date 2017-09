La Musica del Silenzio: anteprima mondiale a Firenze

Il film domenica 17 settembre (ore 19.00) al Cinema Odeon

Arriverà al cinema come evento speciale a settembre – il 18, 19, 20 distribuito da QMI Stardust – La Musica del Silenzio, biopic ispirato alla vita di Andrea Bocelli e liberamente tratto dall'omonimo romanzo. A precedere l’uscita in sala, il film sarà presentato in anteprima mondiale domenica 17 settembre alle ore 19.00 al Cinema Odeon di Firenze, alla presenza del Maestro Andrea Bocelli, del regista Michael Radford e dell’attrice Luisa Ranieri, che nel film interpreta la madre di Amos Bardi, alter ego del tenore. Biglietti disponibili in prevendita alla cassa del cinema (biglietto unico 10 euro).

Il film diretto da Michael Radford (già regista de Il Postino e Il Mercante di Venezia) racconta il percorso personale e musicale di Amos Bardi dall’infanzia agli allori della sua carriera. Squarci di una vita intensa destinata a grandi trionfi ma segnata da false partenze, dubbi, piccoli e grandi dolori. A vestire i panni del celebre tenore, l’attore e musicista inglese Toby Sebastian affiancato da un cast internazionale: Antonio Banderas (nel ruolo del maestro di musica), Jordi Mollà (il padre), Luisa Ranieri (la madre), Ennio Fantastichini (lo zio), Nadir Castelli (la moglie) oltre a un cameo dello stesso Bocelli. Girato tra Roma, Pisa, Volterra, luoghi in cui il tenore è cresciuto, e sceneggiato da Anna Pavignano e Michael Radford, La Musica del Silenzio restituisce il ritratto di una figura ricca d’umanità.

Per le riprese in provincia di Pisa - a Peccioli, Volterra, Lajatico e Montecatini Val di Cecina - il film si è avvalso, per il location scouting e altri servizi, della collaborazione di Toscana Film Commission.

La Musica del Silenzio avrà la resa accessibile per le persone cieche e sorde. Grazie al Progetto Cinemanchìo il film potrà essere fruito con l’aiuto della sottotitolazione facilitata e dell’audiodescrizione. La resa accessibile è integrata nella produzione: la sottotitolazione facilitata sarà inserita nella proiezione, oppure sarà scaricabile, come l’audiodescrizione, da una APP apposita. Quindi il film è accessibile su schermo, su tablet o smartphone. Sottotitoli e audiodescrizione sono sincronizzati al film così da rendere perfettamente agevole e accessibile a tutti l’esperienza e l’emozione del film in sala.

In Toscana il film sarà in programmazione nei seguenti cinema:

18-19-20 settembre proiezione con sottotitolazione facilitata inserita nella proiezione:

Cinema Odeon (Firenze), The Space Cinema (Firenze), The Space Cinema (Grosseto), The Space Cinema (Livorno);

Uci Cinemas Firenze (18-19 settembre), Uci Cinema Campi Bisenzio (18-19 settembre); Uci Cinemas Sinalunga a Siena (18 settembre); Cinema Poggibonsi Italia (20 settembre).

La Musica del Silenzio è prodotto da Roberto Sessa per Picomedia con Andrea Iervolino e Monika Bacardi per AMBI Media Group in collaborazione con Rai Fiction e distribuito da QMI Stardust.

Uscita evento nei cinema italiani il 18, 19 e 20 settembre.

La musica del silenzio - Trailer