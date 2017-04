Digitale: DADA approva i risultati al 31 dicembre 2016

Var Group acquista il 57,5% di Globo Informatica, azienda specializzata in soluzioni di dematerializzazione dei processi su piattaforme di Enterprise Information Management

Il Consiglio di Amministrazione di DADA S.p.A., società quotata al segmento STAR diBorsa Italiana, a capo di un gruppo leader europeo nell’offerta di servizi per la digitalizzazione, la presenza e lavisibilità in rete delle PMI, ha approvato in data odierna il Progetto della Relazione Finanziaria Annuale delGruppo DADA ed il Progetto di Bilancio Separato di DADA S.p.A. relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016.

“Il 2016 è stato un anno positivo - dichiara Claudio Corbetta, CEO di DADA – in cui sono stati raggiunti risultati importanti inun contesto di mercato ancora molto impegnativo. Le iniziative volte a sostenere la crescita ci hanno permesso dirafforzare le nostre quote di mercato nelle principali geografie in cui operiamo e la base di clientela è cresciuta del +13% aoltre quota 630.000, mantenendo elevati tassi di retention. Il nostro obiettivo prioritario è di rappresentare lo “One StopShop” di riferimento per le PMI europee nel loro percorso di digitalizzazione, continuando a servirle con prodottieccellenti, soluzioni altamente personalizzate ed un livello di servizio secondo a nessuno.”

“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nell’esercizio 2016 - afferma Lorenzo Lepri, Direttore Generale & CFO diDADA – che risultano in crescita su base annua ed in linea con la guidance dichiarata al mercato. I ricavi sono cresciutiorganicamente del 6% a 63,7 milioni di Euro e la marginalità operativa nel quarto trimestre ha registrato un decisomiglioramento, avviando una tendenza positiva che ci attendiamo possa continuare nel 2017. Per l’anno in corso ciattendiamo di proseguire questo virtuoso percorso di crescita e puntiamo a conseguire un incremento del fatturato mid-single digit con un ulteriore miglioramento dei margini operativi.”

Var Group S.p.A, partner per l’innovazione delle imprese e operatore di riferimento nel settore IT, comunica di aver sottoscritto un accordo quadro vincolante per l’acquisto del 57,5% del capitale della società Globo Informatica S.r.l. : l’operazione di acquisto verrà perfezionata entro il 31 marzo prossimo. Globo Informatica S.r.l. è una società di IT Consulting specializzata in soluzioni di business a supporto delle iniziative di Digital Transformation , abilitate da piattaforme software di Vendors indicati come leaders nei Magic Quadrants nel campo dell’Enterprise Information Management (EIM) , con cui l’azienda intrattiene consolidati rapporti di partnership strategica e certificazioni di lungo periodo. Grazie a questa acquisizione Var Group S.p.A. rafforza la propria posizione come operatore di riferimento nel mercato italiano della digital transformation, integrando nella propria offerta di soluzioni IT un know-how ad elevato contenuto consulenziale e di innovazione per il supporto alle iniziative di trasformazione digitale, che nei prossimi anni polarizzeranno gli investimenti delle medie e grandi imprese italiane , volti a semplificare e velocizzare i processi aziendali , ottenere un miglior governo delle informazioni e dei rischi di compliance e cosi’ rappresentando un significativo contributo al contenimento dei costi operativi. Globo informatica S.r.l. con sedi a Torino e Milano, opera in tutta Italia con focus prevalente su clienti Enterprise del settore Finance (Banking e Insurance), che supporta nelle loro iniziative di Digital Transformation partecipando a progetti di scala europea di dematerializzazione dei processi core business, attraverso i propri Competence Center accreditati da certificazioni di valenza internazionale. Globo Informatica S.r.l. ha chiuso l’ultimo bilancio al 31 dicembre 2016 con ricavi per Euro 8,1 milioni (in crescita di oltre il 30% rispetto al precedente esercizio). I soci venditori della quota del 57,5% del capitale di Globo Informatica S.r.l, Giovanni Bertolino e Gianfranco Vezzaro, continueranno ad indirizzare l’evoluzione e lo sviluppo della società, mantenendo il ruolo di soci ed amministratori. La partnership è finalizzata a sviluppare sinergie commerciali ed operative tra le due società nell’area dell’Enterprise & Information Management e si inserisce nel piano di investimenti che Var Group sta sostenendo per sviluppare soluzioni che supportino la competitività delle aziende.

“In un mercato dell’IT che attraversa una fase di profonda evoluzione tecnologica investiamo nel presidio di una area ad elevato valore aggiunto come la Digital Transformation, supportando le imprese italiane nel percorso di crescita ed innovazione. Le competenze e le soluzioni di Globo Informatica saranno integrate nell’offerta di IT Managed Services e Digital Solutions di Var Group, contribuendo ulteriormente ad incrementare il focus sulle aree più innovative e di maggior potenziale del mercato dei servizi informatici per le imprese”, dichiara Giovanni Moriani Presidente di Var Group.

“Entriamo a far parte dell’organizzazione di Var Group con l’obiettivo di potenziare la offerta di competenze specialistiche di IT Consulting e le soluzioni paperless per la dematerializzazione dei processi di Globo Informatica attraverso la loro proposizione in modalita’ Cloud e Managed Services e il significativo allargamento della copertura del territorio e del mercato. Dalle sinergie generabili da questa partnership ci attendiamo un effetto moltiplicatore sulla crescita del core business , in conseguenza all’espansione attesa su altri Verticals cui rivolgersi proponendo modelli, esperienze e soluzioni di dimensioni e complessita’ Enterprise gia’ collaudate nel settore Finance. La Digital Transformation delle Imprese costituisce infatti uno dei driver piu’ efficaci per sostenere la loro competitivita’ ed innovazione di processo, favorita da investimenti strategici in innovazione tecnologica intrapresi in partnership con IT Global Players della Digital Economy“ ha sottolineato Gianfranco Vezzaro, Presidente di Globo Informatica.

“Questo accordo ci permette di estendere la nostra presenza sul mercato Large Enterprise , con una focalizzazione nel settore Finance e dell’Information Management System, garantendo così, ad una fascia sempre più ampia di clienti, soluzioni e consulenza eccellenti e focalizzate” dichiara Francesca Moriani Amministratore Delegato di Var Group

“L’offerta di Globo Informatica, unita all’elevato Know-how consulenziale del suo team, portano valore alla nostra proposizione e rappresentano un’eccezionale combinazione di innovazione tecnologica e business nell’area dell’Enterprise Content & Information Management” dichiara Fabio Falaschi Direzione Software e Servizi Var Group.