Incontro con Udo Gümpel, venerdì 19 gennaio

L'appuntamento è al Deutsches Institut in via Borgo Ognissanti 9 (ore 20:15)

Non sarà tranquillo questo 2018, appena iniziato, per l’Unione Europea, alle prese con la parte più sostanziosa e difficile del negoziato Brexit e per l’avvio delle complesse trattative per il futuro quadro finanziario pluriennale, fonte tradizionale di grandi tensioni fra i Paesi UE, con il rischio per l’Italia di rimetterci. Nel mese di marzo si starà con il fiato sospeso per sapere se ci sarà finalmente un governo in Germania, e di quale colore, e per capire quali saranno le conseguenze del voto italiano del 4 marzo.

Per affrontare la prima di queste due tematiche torna a Firenze ospite del Deutsches Institut Florenz il corrispondente della televisione tedesca Udo Gümpel, giornalista noto al grande pubblico grazie alle sue molte apparizioni nei talk politici italiani. Grande conoscitore del nostro Paese del quale analizza e sottolinea i diversi pregi e difetti, e grande insider delle dinamiche politiche e sociali tedesche, Udo converserà con il pubblico presente in sala cercando di capire le ragioni e i perché della nuova preoccupante ascesa della destra in Germania.

Durante l’incontro verranno anche analizzati tanti diversi temi come la migrazione, l’accoglienza, temi di economia e di società attraverso ovviamente il costante parallelismo con il nostro Paese nel contesto inscindibile del quadro europeo. Quali strati sociali tedeschi e italiani si sentono minacciati da una società multiculturale e perché? Perché nel giro di sole due generazioni ci siamo così velocemente dimenticati di cosa è stato il fascismo e il nazismo? A chi fa paura l’Europa? La rimonta di forze di destra è solo un segnale di disagio oppure fa presagire un reale pericolo?L’incontro è organizzato in collaborazione con Europe Direct Firenze, lo sportello di informazioni e assistenza sulle politiche, i programmi e i finanziamenti dell’Unione europea che offre un servizio di allerta sulle principali novità dall’Unione e un database di ricerca partner per i progetti europei. Il centro è attivo nella promozione e realizzazione di eventi e seminari di argomento europeo sul territorio della provincia fiorentina, in collaborazione con numerosi partner privati e istituzionali.



L'evento, organizzato dall'Istituto Tedesco in collaborazione con Europe Direct Firenze, sarà dunque una preziosa occasione di discussione e di scambio di opinioni su una questione fondamentale per la nostra società. Ingresso libero su prenotazione a: cultura@deutschesinstitut.it