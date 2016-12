In un freddo pomeriggio di Dicembre...

... mentre stavo passeggiando per le stradine d'Oltrarno, la mia attenzione viene rapita da un fascio di luce che proviene da un piccolo laboratorio.

Al suo interno tante candele ed una signora, mi soffermo un attimo, incantato dai colori e dall'impegno della stessa.

Incuriosito, entro, vengo accolto da un sorriso ed un caloroso benvenuto, allora chiedo alla signora cos'è "i Candelaio e altre storie" laboratorio artigianale solidale ?

Lei mi racconta una bellissima storia d' impegno, di voglia di aiutare e di trovare una soluzione per chi ha una reale necessità.

M'illustra il lavoro che svolge, creare candele, da poter vendere per sostenere chi ha bisogno, ma più che altro per aiutarli a rimettersi in gioco tramite percorsi di lavoro... a riprovarci!

Questo, mi ha scaldato il cuore!

Allora anche io ho comprato delle candele, da regalare per Natale, ed ho promesso di ritornare a comprarne in futuro... ma vorrò tornare anche per salutare quella splendida signora e vedere queste persone all'opera.

Tutto questo è "La Ronda della Carità e della Solidarietà" un’Associazione Onlus, nata a Firenze nell’ ottobre 1993 da un’idea di Paolo Coccheri.

I volontari svolgono il loro servizio in aiuto di coloro che vivono in stato di povertà che dormono per le strade, nelle stazioni e nei sottopassi; portando loro, la sera, cibo, bevande, coperte ed indumenti.

Lo scopo dell' Associazione non è solo di avvicinare le persone in grave stato di marginalità, portando loro aiuto, ma cercando di instaurare un rapporto che permetta a molti di loro di iniziare un percorso per raggiungere una migliore qualità di vita.

i Candelaio e altre storie

Via del Leone 36r

Firenze

La Rondadella Carità e della Solidarietà Onlus

Via Assisi 20

50142 Firenze

Tel. 055 7876007

http://rondacaritafirenze.jimdo.com/

e-mail: rondacarita@gmail.com

Tel. Presidente Marisa Consilvio: 348-2712275

Tel. Segretaria Rossella Borselli: 349-3568221

© Alessandro Rella