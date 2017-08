Il Wolfsburg domenica all'AOK Stadion

Per problemi al fondo del terreno di gioco della Volkswagen Arena. Calcio d'inizio alle 16.00

L'evento di apertura della stagione dell'AC Fiorentina domenica non può essere giocato nella Volkswagen Arena come previsto, ma all'AOK Stadion. La ragione del cambiamento è una infestazione del manto erboso dello stadio del Wolfsburg, a seguito degli estremi meteorologici di caldo e pioggia. Le aree colpite rendono quasi impossibile il gioco e aumentano il rischio di lesioni ai giocatori.

Domenica 6 agosto, la Fiorentina all'AOK Stadion farà un viaggio nel passato contro il di Mario Gomez e Jakub Blaszczykowski. Il numero 33 della squadra tedesca ha giocato in Toscana tra il 2013 e il 2015 (47 partite e 14 gol). 'Cuba' ha fatto 20 partite con la Fiorentina nel 2015/2016, segnando due gol e quattro assist.

Da allora molte cose sono cambiate nella Fiorentina, che la scorsa stagione si è classificata in ottava posizione in Serie A. Il giovane il talento Federico Bernardeschi è stato ceduto alla Juventus, mentre Borja Valero ha detto addio ai viola per passare all'Inter.

Questa settimana i Viola di Stefano Pioli si sono allenati a Braunschweig e hanno vinto 3-2 l'amichevole contro l'Eintracht. La prima partita nella Serie A, domenica 20 agosto (alle 15:00), porterà la Fiorentina a San Siro proprio contro i Nerazzurri dell'ex Pioli.

Per il Wolfsburg domenica sarà il penultimo test, prima della sfida contro il KSV Hessen Kassel martedì 8 agosto, per poi iniziare la Coppa DFB, il 13 agosto contro l'Eintracht Norderstedt.