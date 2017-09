Il Richiamo di Lovecraft, giocare al Parco Mediceo di Pratolino

Sarà possibile essere protagonisti del set fotografico in stile anni '20

Il Comune di Vaglia, la Biblioteca di Vaglia, l'Ufficio Cultura del Comune di Vaglia, il Parco Mediceo di Pratolino, con il patrocinio della Città Metropolitana, in collaborazione con Stratagemma (Firenze), l'associazione Clavisomni e la Locanda di Villa Demidoff, Sabato 30 Settembre dalle ore 10 alle ore 20, presso la locanda de Il Parco Mediceo di Pratolino, terranno la rassegna "Il Richiamo di Lovecraft", terza giornata italiana per conoscere i molteplici aspetti di uno dei più grandi autori di letteratura horror del secolo scorso: Howard Phillips Lovecraft.

Il programma della giornata è diviso in diversi momenti. Una serie di conferenze che spaziano dalle influenze lovecraftiane nel mondo del cinema, del fumetto, fino ad arrivare al mondo del gioco di ruolo e dei l.a.r.p. Interverranno Roberto Chiavini, Sara Bardi, Francesco Matteuzzi, Alessandro Fambrini, Leopoldo Santovincenzo, il Gruppo Maelstrom (Chiavini, Catalano, Ortino, Pizzo) e Pasquale Pede.



Sarà possibile incontrare e conoscere le opere di Sara Bardi ospite del NecronomiCon di Providence e illustratrice per Lovecraft eZine, Innsmouth Free Press e creatrice del capolavoro Lovely Lovecraft (Magic Press Edizioni).



Il maestro Paolo Chiari presenterà il Workshop di Quercelfo: "Anche gli Antichi sono stati piccoli".

Grazie alla collaborazione con il Photo Club Mugello e con l'Associazione Clavisomni, sarà possibile essere protagonisti del set fotografico in stile anni '20.



Nello spazio ludico a cura di Stratagemma per tutta la giornata si potranno conoscere e provare i migliori giochi da tavolo basati sull'universo di Lovecraft: Munchkin Cthulhu; Cthulhu Dice; Smash Up Cthulhu; Case della Follia; Eldritch Horror; Segno degli Antichi; Kingsport Festival; Stregone di Salem; Arkham Horror LCG; Ticket to Ride "Orient Express".



Per i più piccoli il Beast Watching, una passeggiata nel parco alla scoperta delle creature lovecraftiane nel loro habitat innaturale e il laboratorio didattico di scrittura dei Grandi Antichi su argilla.



Visita guidata al parco di Villa Demidoff con la guida Sara. Inoltre potrete mettere alla prova le vostre capacità deduttive all'interno della Escape Room realizzata dall'Associazione Clavisomni.



Per l'occasione si terrà il Trofeo "Il Tentacolo d'oro", il famoso e storico torneo a squadre del gioco di ruolo "Il Richiamo di Cthulhu", giunto alla sua undicesima edizione.



Ingresso gratuito



Luogo: Locanda di Villa Demidoff - Vaglia

Quando: Sabato 30 Settembre 2017

Orario: 10-20



Ente organizzatore: Comune di Vaglia - Biblioteca di Vaglia - Ufficio Cultura

Con la collaborazione di: Città Metropolitana - Parco Mediceo di Pratolino, Stratagemma, ClavisOmni, La Locanda di Villa Demidoff

Info: https://www.facebook.com/ilrichiamodilovecraft/