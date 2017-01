Il nuovo spazio Rolex da Fani Gioielli

Appena inaugurato in via Tornabuoni, il lussuoso spazio di Fani Gioielli con uno spazio dedicato ai Rolex

Ha i toni del verde con delle onde più chiare la parete Rolex.

Una scelta che valorizza la collaborazione nel tempo con la prestigiosa casa. Una storia di eccellenza quella di Fani Gioielli, fondata da Benito Fani e poi affiancato dalle figlie, che nasce proprio a Firenze dove ha sede la bellezza rinascimentale.

Una storia di oltre cinquant’anni fra innovazione e ricerca che ha trasformato la bottega familiare in ana delle più interessanti aziende dell’oreficeria, dove la filosofia è rappresentata da gusto, maestria artigiana, tradizione fiorentina e attualità.

Non poteva mancare un rapporto privilegiato con Rolex, simbolo di luxury e professionalità.

Il negozio è situato in via Tornabuoni, 72r, il salotto lussuoso dello shopping in Toscana.

Tutto, dall’arredo del negozio che si sviluppa in due piani, ai prodotti è ispirato ai massimi valori della tradizione, esclusività e ricerca.

Una grande eredità, un grande impegno.