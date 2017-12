Il duo Salvadori e Ruschena

Prosegue il primo tour del duo Salvadori e Ruschena. Venerdì 22 Dicembre ore 21:00 saranno live al Tamerò a Firenze in Piazza Santo Spirito 11/r.

Il trombettista Mattia Salvadori e il chitarrista Diego Ruschena hanno dato vita ad un progetto che affonda le radici nella black american music.Il repertorio spazia dal jazz blues tipico dell'area di New Orleans (Bessie Smith, Louis Armstrong) alle storiche ballad della soul music (Ray Charles, Sam Cooke), fino al funkdegli anni '60'70 (Maceo Parker, Herbie Hancock).

Da lunedì 6 Novembre è online sul canale YouTube mmmBop Promo la loro interpretazione del celebre brano Georgia On My Mind. Il videoclip è stato girato nellasplendida cornice del Giardino Scotto di Pisa, città natale dei due musicisti. Regia, ripresee montaggio di Daniele Milano, missaggio audio a cura di Alessandro Sportelli.

Il brano di Hoagy Carmichael, inno all'integrazione reso celebre in tutto il mondo dall'interpretazione di Ray Charles, è eseguito in una versione totalmente acustica dove la complicità dei due musicisti tiene sempre alta l'intensità emotiva.

Mattia Salvadori (tromba, flicorno soprano) ha avuto modo di studiare con Fabrizio Bosso, Antonio Sanchez, Tom Harrell, Adam Cruz, Danny Grissett, Ugonna Okegwo, SaxGordon, Steve Herrman, Fabio Morgera, Tony Cattano e molti altri. Suona dal 2010 nella Borrkia Big Band e dal 2015 nei Fuochi di Paglia avendo l'opportunità di suonare in molti live club, festival e piazze sia in Italia che all'estero. Collaborando con diverse formazioni e produttori ha suonato molti generi come rhythm n'blues, soul, rock n'roll, blues, swing, folk,cantautorato, pop, jazz, surf, funk, house, edm, elettronica, hip hop.

Diego Ruschena (chitarre, loop station, percussioni) è diplomato in chitarra classica e si èperfezionato con Paolo Pegoraro, Adriano Del Sal, Flavio Cucchi, Antigoni Goni, MargaritaEscarpa. Ha approfondito la chitarra moderna e l'improvvisazione con Gabrio Baldacci,Tony Vaiana e molti altri. Oltre all'attività da solista segue progetti che spaziano dallacanzone folk rioplatense al cantautorato italiano, dal choro brasiliano alla black music. Hapubblicato due album con la band alternative rock Miriam Mellerin, con la quale si è esibitoin più di 100 concerti in Italia e Europa. Insegna educazione musicale, chitarra e bassonelle accademie musicali e istituti statali.

More info: https://mmmboppromo.wordpress.com/salvadorieruschena