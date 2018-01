Il circuito internazionale Ecotrail per la prima volta a Firenze

Alla quinta edizione del Firenze Urban Trail si aggiunge la prova di 80 km, selezione per il campionato mondiale di trail running

Dopo 4 edizioni di successo, il Firenze Urban Trail entra a far parte del circuito degli Ecotrail, di cui fanno parte le principali capitali europee: Parigi (la capostipite), Bruxelles, Funchal Madeira, Ginevra, Madrid, Oslo, Reykjavík, Stoccolma. Firenze, unica città non capitale, è stata scelta per la sua bellezza e per la sua conformazione paesaggistica, che si presta alla perfezione sia ad un percorso urbano sia collinare e ricco di sentieri. Saranno dunque quattro i percorsi:

venerdì 2 marzo alle 21:00 la classica Firenze Urban Trail 13 km by night e la Firenze Urban Walking, 10 km di camminata a passo libero, su un tracciato che attraversa i luoghi più spettacolari di Firenze: Ponte Vecchio, Piazzale degli Uffizi, Piazza Signoria, il Duomo e il Campanile di Giotto, San Miniato al Monte e il fiore all’occhiello di questa gara: il passaggio in notturna all’interno del Giardino di Boboli. Sabato 3 marzo invece, alle 8:30 prenderà il via l'Ecotrail Florence: due distanze di 42 km e 80 km, quest'ultima prova unica di selezione per il campionato mondiale di trail running che si svolgerà a maggio a Penyagolosa (Spagna). I primi 3 classificati (uomini e donne) dell’Ecotrail Florence 80 km faranno quindi parte della nazionale italiana. Sono cinque i Comuni interessati dal percorso della 80 km: a Fiesole e Firenze, protagonisti già negli scorsi anni, si aggiungono Pontassieve, Vaglia e Borgo San Lorenzo.

Tra le tante novità di questa edizione c’è la location di partenza e arrivo, che si sposta da Piazza Santa Croce al panoramico e suggestivo Piazzale Michelangelo, sede anche del ritiro pettorali, a partire dalle 15 di venerdì 2 marzo. Le gare, inizialmente in programma per sabato 3 e domenica 4 marzo, hanno dovuto subire un anticipo a causa delle elezioni politiche, fissate proprio per il 4 marzo. Con lo slogan “Il trail running arriva in città”, l’Ecotrail Florence permetterà ai partecipanti di vedere Firenze dall’alto delle sue colline, con i suggestivi passaggi da Castel di Poggio e dagli affascinanti conventi di Madonna del Sasso e Monte Senario, per poi entrare nel cuore di Fiesole, tutti luoghi ricchi di storia e magia.

I brand Salomon e Suunto confermano la loro presenza alla manifestazione sportiva in qualità di main sponsor.

Come sempre al Firenze Urban Trail non può mancare l’aspetto Charity. Firenze Urban Trail sostiene la causa di Oxfam, che si impegna a migliorare le condizioni di vita di migliaia di persone povere nel mondo con l’obiettivo di garantire loro le risorse per costruirsi un futuro migliore.

Chi non corre ma non vuole perdere l’occasione di vivere l’atmosfera elettrizzante di questo evento dando il suo attivo supporto a questa unica manifestazioni sportiva, potrà registrarsi sul sito come volontario. Potrebbe essere il primo passo per conoscere da vicino i valori dello sport e l’affascinante mondo del trail running.