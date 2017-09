Homi. I simboli degli stili di vita

Un evento milanese dove le aziende toscane sono protagoniste

Un evento a Milano presenta l’originalità e la creatività tipica italiana. Tanti i settori del vivere rappresentati in questa fiera da 1.370 espositori di cui il 34% esteri, provenienti da ben 37 Paesi, tra cui Spagna, Francia, Germania e India. Questa manifestazione è una tra le più interessanti iniziative dedicate all’interior design, al bagno, agli articoli da regalo, al benessere, agli accessori moda, kid e tessile. Grande spazio ai materiali, come base e inizio di ogni idea e di stile. Tante le proposte presenti che raccontano le nuove tendenze del vivere e dell’abitare. Così come è grande la partecipazione delle aziende toscane che esprimono al massimo la capacità imprenditoriale unita a versatilità e diversificazione dei prodotti. In un momento molto delicato per il mercato la forza di contrastare la crisi è rappresentata anche dalla capacità di opporsi a una piattezza di prodotti e di soluzioni, proponendo oggetti e concetti alternativi semplici ma molto azzeccati, dove la creatività e la tradizione diventano i protagonisti indiscussi.

Tra le aziende che emergono e che hanno successo per le caratteristiche dei prodotti, della struttura aziendale e della capacità di rispondere alle esigenze del mercato sempre più diversificato e esigente.

Brandani Gift Group è un'azienda molto radicata sul territorio, che opera da diversi anni a livello internazionale. Produce articoli da regalo caratterizzati da diverse linee di gusto e stile, per qualsiasi esigenza. Le principali ragioni del suo successo si possono ricercare nella grande capacità di proporre prodotti giovani, nuovi, di tendenza. La sua forza è rappresentata da una grande conoscenza del mercato e dalla qualità dei prodotti sempre improntati sull’innovazione. La raffinatezza e l’originalità sono evidenti in tutta la gamma di oggetti. Lo stile italiano, le radici toscane, contraddistinguono tutte le scelte delle creazioni presentate realizzate rispettando i caratteri di armonia e profondamente legati alla tradizione più pura.

Firenze Shankara è il mondo prezioso degli accessori eleganti per la bellezza. Perle, pietre preziose, collane, orecchini, anelli. Se una donna ha un desiderio solo qui può trovare ciò che cerca. Grazie all'esperienza di tanti anni è riuscita a costruire un mondo magico di meraviglie provenienti da tutto il mondo. Solo i materiali più originali e di ottima qualità diventano oggetti che proponiamo .

Mario Luca Giusti fiorentino, inizia come stilista e poi inizia a produrre oggetti per la casa eleganti, dallo stile classico, ma realizzati con materiali nuovi, attuali. I suoi bicchieri e le bottiglie in acrilico che viene denominato

cristallo sintetico e la melamina per i piatti sono molto ricercati. Lo stile tra il fusion e il pop sono ideali sia per l’interno che l’esterno. Le collezioni sono tante dalle cromie che spaziano dal bianco, al nero, dal trasparente ai colori più brillanti.