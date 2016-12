Gli azzurri in visita al reparto di pediatria dell´ospedale di Empoli

facebook

Fonte: Empoli Calcio

#Nataleazzurro Una delegazione della squadra azzurra (Barba, Bellusci, Costa, Croce, Dimarco, Maccarone, Maiello, Mchedlidze, Pereira, Pugliesi, Skorupski e Tchanturia) ha visitato questa mattina il reparto di Pediatria dell´ospedale San Giuseppe di Empoli.

Maccarone e compagni hanno consegnato i regali ai piccoli pazienti del reparto e trascorso la mattinata assieme a loro.

Un appuntamento ormai consueto per i ragazzi, da sempre promotori di iniziative per regalare un sorriso a chi vive queste festività natalizie in maniera meno fortunata.