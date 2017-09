"Giovanisì Live": lunedì 18 settembre diretta Facebook con lo staff Giovanisì

Career Day 2017, appuntamento all’Obi Hall il 27 e il 28 settembre

FIRENZE - Terzo appuntamento dopo la pausa estiva, lunedì 18 settembre alle 14, con "Giovanisì Live: aggiornamenti e risposte in diretta Facebook dallo staff di Giovanisì", il nuovo format pensato per informare sulle opportunità offerte dal progetto della Regione per l'autonomia dei giovani, affiancando ai canali tradizionali (numero verde e mail) quelli più innovativi e youth friendly come Telegram e, appunto, Facebook Live. La diretta, sulla pagina Facebook di Giovanisì, dura 10/15 minuti, durante i quali lo staff di Giovanisì fornirà aggiornamenti e risponderà alle richieste e ai commenti in diretta degli utenti. Nell'appuntamento live di lunedì, focus sulle novità del nuovo bando per la creazione di impresa/microcredito e sui tirocini non curriculari, sui corsi di Istruzione tecnica superiore (Its) e sui voucher per l'alta formazione all'estero (attivi dal 29 settembre).

La settima edizione del Career Day organizzata dall’Università di Firenze è in programma mercoledì 27 e giovedì 28 settembre (Obi Hall –Via Fabrizio De André, angolo Lungarno Aldo Moro 3- dalle 9.30 alle 17.30) che offre a laureandi e neolaureati dell’Ateneo fiorentino l’opportunità di sostenere colloqui con i rappresentanti delle aziende finalizzati a un tirocinio o a un inserimento professionale. E se i ragazzi avranno tempo per potersi iscrivere fino alla vigilia della manifestazione (è richiesto anche quest’anno la compilazione di un curriculum vitae sulla piattaforma di Almalaurea), è invece già disponibile il dato delle imprese e degli studi professionali che hanno aderito all’evento. Sono 143 le aziende presenti, contro le 117 dello scorso anno, segno di un interesse sempre maggiore intorno all’iniziativa targata Unifi. Numeri in crescita anche per quel che riguarda le opportunità proposte agli studenti: 246 le posizioni di lavoro aperte (erano 211 l’anno passato), 272 quelle di tirocinio (erano 227 nella precedente edizione). In base al programma mercoledì 27 settembre si terranno gli incontri con i neodottori dell’area delle scienze sociali (Scuole di Economia, Scienze politiche e Giurisprudenza), dell’area umanistica e della formazione (Scuole di Studi Umanistici e della Formazione e Psicologia). Giovedì 28 sarà il turno dei laureati dell’area scientifica, biomedica e tecnologica provenienti dalle Scuole di Agraria, Architettura, Ingegneria, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze della Salute Umana. Per altre informazioni è possibile scrivere a placement@unifi.it