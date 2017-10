Giostra della Cavalleria della Repubblica Fiorentina a Legnaia

Le feste autunnali della secolare Cooperativa proseguono costantemente per l'intero mese

Sabato 7 ottobre, alle ore 15:30, si terrà la rievocazione storica della Parte Guelfa con la classica Giostra, da parte della Cavalleria della Repubblica Fiorentina nell'area a verde della Cooperativa di Legnaia. Le feste autunnali della secolare Cooperativa proseguono costantemente per l'intero mese. “Questo sabato sarà la tradizione fiorentina a farla da padrona – commenta il Direttore Generale di Legnaia, Carlo Pinferi – con la collaborazione del Comune di Firenze, rappresentato dai cavalieri della Repubblica fiorentina”. All'iniziativa saranno presenti anche i rappresentanti istituzionali del Comune di Firenze, oltre che i tanti soci della Cooperativa. “Questa settimana la Cooperativa ha lanciato un'iniziativa commerciale sulla mela, con una forte valorizzazione dei propri prodotti locali, a partire dalle mele del Mugello e della Valdichiana – conclude Pinferi – la presenza della Giostra di Parte Guelfa è un modo diverso ma altrettanto importante per rafforzare le nostre tradizioni territoriali”. Oltre alla Giostra storica, vi saranno gli sbandieratori ed i musici della cavalleria. Per i più piccoli vi sarà l'occasione di poter conoscere la Fattoria Didattica di Legnaia, con i suoi numerosi animali.