Firenze Marathon: le date del 2018

Tutti gli appuntamenti del nuovo anno

Ecco le date degli eventi organizzati a Firenze da Firenze Marathon nel 2018. Ricco come sempre il programma. Non solo la Asics Firenze Marathon edizione celebrativa numero 35 in programma il 25 novembre 2018 che presenterà numerose novità a cominciare dalla nuova sede del Marathon Expo nei due giorni che precedono l’evento: presso la stazione Leopolda. Ecco il calendario.

Si comincia venerdì 27 aprile e sabato 28 aprile con l’ormai tradizionale appuntamento con l’atletica in pista all'Asics Firenze Marathon Stadium, lo stadio di atletica dedicato a Luigi Ridolfi, con la due giorni del Meeting internazionale di atletica Firenze Atletica Multistars giunto alla 31^ edizione. Sarà la sesta stagione consecutiva che Firenze Marathon finanzierà e organizzerà insieme al Comitato regionale della Fidal, al Club 10+7 e alle tre principali società di atletica di Firenze, il meeting internazionale di atletica che ha come ossatura le gare di prove multiple sia maschili che femminili, e ricchi eventi di contorno. Il tutto spalmato in due giornate di gara, con successo tecnico, pubblico, emozioni e grandi campioni. Lo stadio “di casa” dell’Atletica Firenze Marathon, accoglierà ancora una volta i superman e le supergirl dell’atletica leggera. Il primo grande appuntamento su strada per il 2018 che impegnerà il gruppo organizzativo diretto da Giancarlo Romiti sarà invece a maggio, il 6 maggio, con la Guarda Firenze

, passeggiata di 10 chilometri aperta tutti, giunta alla 46^ edizione. E’ uno sguardo sulle bellezze della città di Firenze, vissute da dentro il centro storico, con la partenza e l’arrivo in piazza Duomo, ma anche dall'alto, con la visione della città dal viale dei Colli e dalla "terrazza di Firenze", Piazzale Michelangelo.

L'evento prevede anche il percorso ridotto di circa 2 km della Mini Guarda Firenze per i ragazzi e le ragazze che magari sono alla prima esperienza in una corsa su strada, con i genitori che possono correre con loro. Un appuntamento ideale quindi per coinvolgere genitori e ragazzi.

Domenica mattina 13 maggio 2018 c'è la Deejay Ten, evento collegato al famoso network radiofonico diretto da Linus, sulle distanze dei 5 e dei 10 chilometri. Grandi ospiti e sorprese. Firenze Marathon si occupa dell’organizzazione tecnica.

Il 16 giugno 2017, sabato sera, ecco l'appuntamento con la storica Notturna di San Giovanni, la corsa podistica competitiva per eccellenza, nella tradizionale data del sabato di giugno che precede la settimana dei festeggiamenti del Santo Patrono di Firenze. Si gareggia sulla distanza di 10 chilometri, tutti nel centro storico di Firenze. La Notturna di San Giovanni è la seconda gara più antica d'Italia, giunta alla 79^ edizione. Ha una connotazione prettamente agonistica, i partecipanti arrivano da tutta Italia, anche se sempre maggiore successo sta riscuotendo la passeggiata su percorso ridotto che è abbinata alla manifestazione. La gara tocca tutti i principali monumenti del centro storico di Firenze illuminati a rendere l'atmosfera ancora più suggestiva. Si corre costantemente immersi tra due ali di folla festante che fanno il tifo e incitano i partecipanti dal primo all'ultimo metro. Per una sera il centro storico di Firenze è tutto dei podisti. Non manca chi sceglie di correre indossando luminarie di vario genere.

Dopo l'estate, domenica 30 settembre 2018 ecco Corri La Vita, giunta all'edizione numero 16, una passeggiata per le vie e per i luoghi più suggestivi della città. Evento che vede il coinvolgimento ogni anno di oltre 30 mila partecipanti, con proventi devoluti alla LILT per la lotta contro il tumore al seno e ad altre associazioni benefiche. Due i percorsi, quello lungo, panoramico, di oltre 10 km, e quello corto di 5 km circa. Firenze Marathon si occupa dell’organizzazione tecnica.

E si arriva all'appuntamento con la Asics Firenze Marathon, domenica 25 novembre 2018, che tornerà con il percorso confermato con partenza e arrivo da Piazza del Duomo. La seconda maratona d’Italia per numero di partecipanti e di atleti all’arrivo (oltre 8000 al traguardo anche nel 2017) è certamente l’evento più atteso dell’anno podistico. Sarà l’edizione numero 35 e grandi sorprese sono in arrivo. Il nuovo Marathon Expo, un vero e proprio festival del fitness e dello star bene che sarà allestito nella nuova location, su una superficie molto più vasta (oltre 6000 metri quadri) presso la Stazione Leopolda. Un evento aperto anche ai non maratoneti che punta a coinvolgere tutta la città di Firenze, venerdì 23 e il sabato 24 novembre.

Toneranno anche gli eventi che accompagneranno la due giorni, con dettagli e novità che saranno comunicate prossimamente. Tra questi ci sarà la quinta edizione della dedicata a Mauro Pieroni, la Ginky Family Run e la Marathonabile, la prova per i diversamente abili in carrozzina organizzata col contributo dell’Unità Spinale di Firenze che parte pochi minuti prima del via della maratona.

IL RIPILOGO DI TUTTE LE DATE:

Venerdì 27 e sabato 28 aprile 2018: Meeting Internazionale Multistars – Stadio Atletica Asics Firenze Marathon – Firenze Domenica 6 maggio 2018: 46esima Guarda Firenze – Partenza ore 9:30 – Piazza del Duomo Domenica 13 maggio 2018: Deejay Ten. Sabato 16 giugno 2018: 79esima Notturna di San Giovanni, partenza ore 21:00 – Piazza Duomo Domenica 30 settembre 2018: Corri la Vita. Venerdì 23 e sabato 24 novembre: Marathon Expo, c/o stazione Leopolda, a Porta al Prato. Sabato 24 novembre, Huawei Staffetta 30 x 1 chilometro Trofeo Mauro Pieroni. Venerdì 23, sabato 24, domenica 25 novembre 2018: Marathon Expo, c/o stazione Leopolda a Porta al Prato, Staffetta Trofeo Mauro Pieroni, Ginky Family Run, Marathonabile, 35esima Asics Firenze Marathon, maratona internazionale di Firenze.

ISCRIZIONI APERTE

Si ricorda che sono già aperte le iscrizioni on line per l'edizione numero 35 della Firenze Marathon che si svolgerà domenica 25 novembre 2018 alla tariffa minima, Christmas Gift , 35 euro, in vigore fino al 15 gennaio, ideale per avere tutto il tempo per programmare e preparare la gara a dovere.