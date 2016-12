​Firenze Light Festival, inizia domani: ecco il programma

Al via domani il Festival F-Light, ecco la giornata inaugurale

Alle 17 accensione dell’albero di Palazzo Vecchio da parte del sindaco Dario Nardella.

Alle 18 il Sindaco, accompagnato dal corteo storico, accenderà il grande abete di Piazza Duomo. Dalle 18 al via le proiezioni su Ponte Vecchio, Piazza Santo Spirito, Lungarno Acciaiuoli. Dalle 17.30 verrà acceso il faro al Piazzale Michelangelo, che punterà sulla facciata della Biblioteca Nazionale (come nei giorni dell’alluvione del ’66). Dalle 18 al via l’illuminazione dei monumenti cittadini (Porta Romana, Torre San Niccolò, Fontana del Nettuno, Loggia dei Lanzi, Torre della Zecca). Dalle 19 sarà illuminata la facciata di Piazza Santa Croce con la tecnologia “Tunable White”. Dalle 20 al via “il Fanciullino”, giochi di luce alla loggia del Porcellino.

L’hashtag ufficiale della manifestazione è #FlightFirenze



Dall’8 dicembre a Firenze torna a risplendere F-Light, il Festival delle Luci, con un’edizione davvero ricca che ci terrà compagnia per un mese. Fino all’8 gennaio il Firenze Light Festival accenderà i monumenti e le piazze con video-mapping, proiezioni, giochi di luce, attività educative e incontri in 15 spazi urbani della città.

Il Festival prenderà il via con l’accensione di grandi alberi di Natale l’8 dicembre, ore 17, in Palazzo Vecchio e, successivamente, in piazza Duomo, ore 18.

Tra gli eventi in programma il video-mapping su Ponte Vecchio (tutti i giorni dalle 17.30 a mezzanotte) e l’installazione Colonna senza fine al Forte Belvedere (da domenica a giovedì, ore 18-22.30, venerdì e sabato, ore 17.30-24), con un fascio di luce puntato verso il cielo.

Quest’anno il tema della manifestazione è la ‘sorgente’, intesa sia come luogo da cui sgorga l’acqua, che come fonte di luce, energia, calore. Dunque sorgente come principio vitale, che segna l’alternarsi ciclico dei vari aspetti del’esistenza. E’ con questo spirito che saranno inondati di luce numerosi monumenti cittadini: chiese, palazzi storici e torri.

Per quanto riguarda i tradizionali alberi di Natale, alle consuete installazioni del centro storico si affiancano questa volta anche diverse piante posizionate nelle periferie, dall’Isolotto a Gavinana, coinvolgendo anche le zone attraversate dai cantieri della tramvia.



Queste le postazioni articolate nei diversi quartieri:

Q.1 (cortile di Santa Maria Nuova, piazza Puccini, piazza Dallapiccola, piazza del Carmine, piazza del Mercato);

Q.2 (via Rocca Tedalda, Ponte Rosso, piazza San Salvi, piazza delle Cure);

Q.3 (piazza Bartali, piazza Acciaiuoli),

Q.4 (piazza dell’Isolotto, via Foggini);

Q.5 (giardino del Lippi, piazza Primo Maggio a Brozzi, piazza Garibaldi a Peretola, lungo i cantieri della tramvia al Ponte San Donato e in zona Statuto, piazza Dalmazia, piazza Leopoldo).

Come sempre, F-Light prevede anche l’allestimento nei musei civici di attività e laboratori dedicati ai bambini e alle loro famiglie.