​Firenze dichiara guerra alle buche; nel 2018 lavori su strade e marciapiedi

In totale oltre 20 milioni di euro di investimenti. In programma anche nuove piste ciclabili

Sessantanove chilometri di strade da asfaltare e 37 chilometri di marciapiedi da risistemare nel 2018. Ventisette i chilometri di piste ciclabili da fare entro la fine del mandato, di cui 17 nuove e le altre da manutenere. In totale si tratta di interventi su 133 chilometri per 20 milioni e 100 mila euro di investimenti. Queste le cifre della ‘guerra alle buche’ presentate stamani dal sindaco Dario Nardella e dall’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti.

“Il 2018 sarà l’anno del boom dei lavori per togliere buche e rifare strade e marciapiedi – ha detto il sindaco Dario Nardella –. Si tratta del più importante pacchetto di lavori sulla mobilità degli ultimi anni, superiore, tanto per fare un esempio, a quello programmato per i mondiali di ciclismo. Ricordo che il prossimo anno partirà anche il Global service per la manutenzione ordinaria delle strade e della segnaletica di tutta la città”.

Per quanto riguarda le strade, 55 chilometri derivano da Accordi quadro con i Quartieri (due milioni per quartiere) mentre altri quattordici chilometri sono rifacimenti dovuti ai lavori della tramvia. I marciapiedi verranno risistemati in tutti i quartieri, per una spesa di 1,7 milioni di euro a quartiere.

“Nel Quartiere 1 – ha aggiunto l’assessore Giorgetti – gli interventi in asfalto o lastricato in pietra prevedono in molti casi anche il rifacimento dei sottoservizi”.

Qui sotto i dettagli delle strade da rifare, suddivise per quartieri. In allegato anche il dettaglio dei marciapiedi, suddivisi per Quartieri, e delle piste ciclabili.

Quartiere 1

Via del Proconsolo

Via San Giuseppe

Piazza dei Mozzi

Via Orsanmichele

Via Pellicceria

Piazza della Repubblica

Via della Colonna

Piazza D'Azeglio

Via Niccolini

Via dei Serragli

Via Micheli

Via Venezia

Via Modena

Via Cherubini

Via dei Guicciardini

Piazza San Marco

Via degli Arazzieri

Via Taddea

Via Panicale

Piazza Santo Spirito

Viale Galileo Galilei

Viale del Poggio Imperiale

Piazza Nazario Sauro

Via Bellini

Via Santa Monaca

Via dei Gori

Via dei Pandolfini

Via Porta Rossa

Piazza dei Giudici

Via Borgo Santa Croce

Viale Lavagnini

Piazza della Libertà

Viale Matteotti

Via Cavour

Via Ridolfi

Via San Gallo

Via delle Ruote

Via Bonifazio Lupi

Via Maragliano

Quartiere 2

Via Gabriele D’Annunzio

Via Landucci

Via Don Verità

Via Madonna delle Querce

Via Silvio Spaventa

Via Sirtori

Via Bolognese Vecchia

Viale Volta

Via Caselli

Via Centostelle

Via Caterina F. Ferrucci

Quartiere 3

Via Senese

Via Datini

Via delle Campora

Via San Felice a Ema

Via Coluccio Salutati

Via di Rusciano

Via Benedetto Fortini

Quartiere 4

Via dell’Argingrosso

Via del Saletto

Via Corcos

Via Baldovinetti

Via Santa Maria a Cintoia

Via Sernesi

Via degli Arcipressi

Via Palazzo dei Diavoli

Via Maccari

Via Altamura

Quartiere 5

Via Montegrappa

Via delle Serre

Via delle Gore

Chiuso Dè Pazzi

Via della Pietra

Viale XI Agosto

Via del Pergolino

Via Fabbroni interno

Via Pigafetta

Via Ramusio

Via Corsali

Via Pegolotti

Via Santucci

Via Corbizi

Via Sigoli

Via Buonaccorsi

Via Saverio

Via Zeno

Via Traversi

Via Lippi e Macia

Via Pietro della Valle

Via del Massaio