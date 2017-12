Fiorella Mannoia... “Combattente Il Tour”

Fotogallery di Alessandro Rella - Photo Press -

Nonostante il forte raffreddore,ha dimostrato di essere un' artista "Combattente" fino alla fine.

A Novembre, Fiorella, è stata in concerto in quattro capitali europee, Den Atelier di Lussemburgo, al Bataclan di Parigi, a La Madeleine di Bruxelles e alla Union Chapel di Londra.

Ed a grande richiesta, dopo l'Europa, il viaggio live prosegue ancora... ora tocca ai teatri di tutta Italia. Partita col primo dicembre dall'ambito Teatro Verdi di Firenze fino al 13 gennaio nel Teatro degli Arcimboldi di Milano, per la quarta e ultima tranche di questo fortunatissimo “COMBATTENTE IL TOUR”. Fiorella si troverà ad affrontare anche una tappa MOLTO speciale, la Grande Mela... Ebbene si, il 23 Febbraio si esibirà a New York alla Town Hall !

E' stato un anno straordinario per Fiorella Mannoia: il successo dell’album “Combattente”, il secondo posto al Festival di Sanremo con “Che sia benedetta”, il ruolo da protagonista al cinema nel film “7 minuti” di Michele Placido ed è stato anche l’anno del debutto televisivo per Fiorella, che ha sorpreso tutti nel suo one woman show “Un, due, tre… Fiorella!”.

Fiorella durante il concerto si è presa qualche minuto per ringraziare gli esponenti di Artemisia, presenti con il loro corner nel foyer del teatro, e per ricordare a tutte le donne di non mollare mai!

“Combattente Il Tour”

03/12/17 ROMA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ORARIO: 21:00

04/12/17 BARI TEATRO TEAM ORARIO: 21:00

06/12/17 NAPOLI TEATRO AUGUSTEO ORARIO: 21:00

08/12/17 BRESCIA GRAN TEATRO MORATO ORARIO: 21:00

09/12/17 BERGAMO TEATRO CREBERG ORARIO: 21:00

11/12/17 CREMONA TEATRO PONCHIELLI ORARIO: 21:00

12/12/17 PARMA TEATRO REGIO ORARIO: 21:00

14/12/17 MANTOVA GRAN TEATRO PALABAM ORARIO: 21:00

16/12/17 MONTECATINI TERME TEATRO VERDI ORARIO: 21:00

17/12/17 CESENA NUOVO TEATRO CARISPORT ORARIO: 21:00

19/12/17 VARESE TEATRO OPEN JOBMETIS ORARIO: 21:00

20/12/17 REGGIO EMILIA TEATRO ROMOLO VALLI ORARIO: 21:00

22/12/17 PADOVA GRAN TEATRO GEOX ORARIO: 21:00

07/01/18 TRIESTE TEATRO ROSSETTI ORARIO: 21:00

09/01/18 BOLOGNA TEATRO EUROPAUDITORIUM ORARIO: 21:00

12/01/18 TORINO TEATRO COLOSSEO ORARIO: 21:00

13/01/18 MILANO TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI



23/02/18 NEW YORK TOWN HALL ORARIO: 20:00