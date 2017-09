Festival delle Religioni: Dalai Lama a Firenze

Diretta Video - Terza edizione ricca di appuntamenti per riflettere su identità, fede e cultura

Firenze, per tre giorni, capitale del dialogo interreligioso e interculturale. Oltre al Dalai Lama, tra i presenti al festival anche il Ministro Marco Minniti, Beppino Englaro, Lilli Gruber, Vittorio Sgarbi, Piergiorgio Odifreddi, Pietro Bartolo.

Il Festival si apre con l’incontro con il Dalai Lama dal titolo ‘La libertà nella regola’ alle 9 al Mandela Forum. Moderatrice la presidente Rai Monica Maggioni. L’incontro prevede anche la presenza del fondatore della Comunità Ecumenica di Bose Padre Enzo Bianchi, dell’Imam di Firenze e presidente dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia Izzedin Elzir e del giurista Joseph Weiler, già rettore dell’Istituto universitario europeo.



Il sindaco Dario Nardella accoglie Sua Santità il Dalai Lama "A nome di Firenze ho consegnato il Sigillo della Pace a Sua Santità il Dalai Lama. È la nostra testimonianza per la pace, il dialogo, la libertà". Il Sindaco di Firenze e Città Metropolitana Dario Nardella ha consegnato il “Sigillo della Pace”, uno dei più importanti riconoscimenti cittadini, istituito nel quindicesimo secolo, conferito in passato a personaggi quali Giovanni Paolo II, Kofi Annan, e Gorbaciov.

Alle 13 public talk con il Dalai Lama organizzato dall’Istituto buddista e dalla Regione Toscana.



Seguiranno due giornate ricche di incontri - venerdì 22 e sabato 23 settembre - in cui numerosi relatori saranno chiamati a confrontarsi sul tema ‘io sono’: ospiti di rilievo nazionale e internazionale affronteranno, secondo varie declinazioni, temi legati alla religione, all’identità culturale e al dialogo. Storici, religiosi, accademici, filosofi, giornalisti, medici e uomini di scienza, sei incontri per approfondire e indagare alcuni dei temi fondamentali del nostro tempo.



“Viviamo in un’epoca in cui le identità sembrano sbiadirsi e i valori culturali e religiosi intiepidirsi - afferma Francesca Campana Comparini, filosofa e ideatrice del Festival -. Il Festival di quest’anno vuole dire con umiltà ma con determinazione: siate. Qualunque cosa siate, scopritelo e siatelo. Oggi più che mai è urgente recuperare l’identità della nostra cultura, alimentarla ed approfondirla da protagonisti del nostro tempo”.



La rassegna è organizzata dall’Associazione Luogo d’Incontro ed è patrocinata dalla Regione Toscana e resa possibile grazie alla collaborazione con l’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia.