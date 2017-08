Festambiente: domani Martina, Pisapia e Realacci

Alla Festa de l’Unità tantissime persone ieri per Matteo Renzi

Festambienteentra nel vivo e domani propone una domenica davvero ricchissima di appuntamenti. Ore 19,30 allo Spazio Incontri Green society. Una risposta al bisogno di futuro. Coordina Vanessa Pallucchi segreteria nazionale Legambiente. Partecipano Rossella Muroni presidente nazionale Legambiente, Maurizio Martina, ministro delle Politiche Agricole, Ermete Realacci presidente Commissione Ambiente Camera dei Deputati, Giuliano Pisapia Campo Progressista, Aldo Bonomi sociologo.

Alla Festa de L’Unità di Fucecchio, che si svolge nella zona Coop di via Fucecchiello, bagno di folla ieri sera per il segretario del Pd Matteo Renzi, che ha presentato il suo libro #Avanti a più di mille persone. Stasera, alle 21.30 ospite della festa l’onorevole Dario Parrini, segretario Pd Toscana, che esporrà le proposte del Pd per la legge di stabilità 2018. Domani, domenica 6, si chiude con due appuntamenti: alle 18.30 Laura Giuntini, referente toscana dell’associazione Famiglie arcobaleno e Marco Pierini, membro della direzione nazionale Pd, si confrontano sulle famiglie arcobaleno, mentre alle 21.30 il sindaco Alessio Spinelli e la giunta incontrano i cittadini di Fucecchio.

Grande debutto per la Festa de L’Unità di Certaldo, che si terrà fino al 20 agosto nel borgo alto del paese, che ieri ha ospitato il segretario del Pd Matteo Renzi, che ha presentato il suo libro Avanti. Centinaia di persone, nonostante il caldo e l’ora ingrata (le 6 del pomeriggio), sono state ad ascoltarlo per circa due ore. Renzi si è poi trattenuto per firmare le copie del suo libro. Lunedì 7 agosto ospite l’onorevole Matteo Richetti, membro della segreteria nazionale e responsabile della comunicazione del Pd; martedì 8 agosto alle 20.45 ci sarà il ministro Marco Minniti; alle 21.30 l’onorevole Silvia Velo,sottosegretario di stato al ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Fabio Mangani, presidente nazionale Prociv Arci e Paolo Cipollini della National Oceanography Centre di Southampton parleranno di “Cambiamenti climatici e rischio sismico. Quali azioni del governo?”. Sanità in primo piano il 9 agosto con Nedo Mennuti, direttore della società della salute dì Empoli-Valdelsa; Mario Batistini, segreteria Spi Cgil Certaldo; Enrico Sostegni, consigliere regionale, che parleranno del modello Toscana e la situazione locale. Di lavoro e dell’impegno del Pd parleranno l’onorevole Dario Parrini, segretario Pd Toscana, giovedì 10 agosto, e Marco Pierini della direzione nazionale Pd; l’11 agosto incontro con tutti i segretari del partito per ricordare i 70 anni di Festa de l’Unità.