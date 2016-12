Festa dell'Unicorno 2017: ecco le date

Gli organizzatori già dallo scorso agosto hanno iniziato a prendere contatti con nuovi ospiti di fama internazionale e con artisti importanti per stilare un programma che si preannuncia ricco di novità

Mancano ancora diversi mesi alla tredicesima edizione della Festa dell’Unicorno, ma già da tempo fervono i preparativi per la manifestazione fantasy che nel corso degli anni è divenuta la più grande d’Italia. Le date da segnare sul calendario sono venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 Luglio 2017.

Il Festival dedicato al mondo del fantastico più seguito e amato d’Italia si prepara a stupire gli appassionati e i curiosi con una nuova edizione che punterà ad ingrandire anche la manifestazione utilizzando nuovi spazi e aumentando il numero degli spettacoli e dei concerti. “Abbiamo intenzione di rendere la manifestazione più fruibile per il pubblico studiando nuove soluzione per le aree tematiche e per i luoghi principali dove si svolgeranno le animazioni e gli spettacoli.” Spiegano Kety Fantacci e Alessio Valenti, due degli organizzatori della Festa dell’Unicorno “Nell’ultima edizione abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico in parte proveniente anche dall’estero. Questo ci dimostra che la scelta artistica di trasformare il borgo di Vinci in una città invasa da creature fantastiche è molto apprezzata anche fuori dal nostro paese.”

Intanto sul sito della Festa www.festaunicorno.com è già iniziato il sempre più celebre concorso F.U.O.Co (Festa dell’Unicorno Online Cosplay), una gara tra tutti i cosplayer italiani, pronti a sfidarsi nei loro bellissimi costumi ispirati al fantastico, a libri, fumetti, serie tv e film a tema fantasy, per contendersi il ruolo di Testimonial della Festa dell’Unicorno. Di chi saranno i volti pronti a capeggiare sui manifesti di tutte le maggiori città italiane e sulla seguitissima pagina Facebook dell’evento? Lo scopriremo dopo il 28 Febbraio 2017, quando una giuria di esperti del settore si riunirà per decretare i due migliori costumi tra i venti più votati online. Il concorso, partito a fine ottobre, conta già oltre cinquanta iscritti e si fa ogni giorno più frequentato e seguito. Tutti possono esprimere il proprio voto e far arrivare il proprio beniamino tra i primi venti, semplicemente iscrivendosi nella pagina fuoco.festaunicorno.com dedicata al concorso e assegnando le proprie preferenze. Una vittoria ambita quella del concorso F.U.O.Co, che porta solitamente fama, prestigio e fortuna ai suoi vincitori. Molti dei cosplayer che negli anni sono stati testimonial del Festival toscano, non hanno mancato di brillare in patria e fuori in eventi e riconoscimenti dedicati al cosplay.