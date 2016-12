Ferrovie: nuova interruzione sulla Siena-Grosseto

Un movimento franoso ha tranvolto il percorso della linea ferroviaria

FIRENZE - Un movimento franoso ha coinvolto il percorso della linea ferroviaria Siena-Grosseto, nel tratto fra Buonconvento e Monte Antico causando l'interruzione del servizio. Da ieri il traffico ferroviario è sospeso fra Buonconvento e Grosseto, linea Siena - Grosseto. Per garantire la mobilità, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Siena, Grosseto e Orbetello. Gli orari di partenza dalle stazioni sono identici a quelli previsti per i treni programmati. I servizi sostitutivi non effettueranno fermata a Buonconvento per non allungare eccessivamente i tempi di viaggio. Per i collegamenti Buonconvento - Siena, i passeggeri potranno utilizzare i servizi ferroviari che rimangono operativi. Inoltre, una coppia di autobus trasporterà, via superstrada, andata/ritorno, gli studenti da Monte Antico e Civitella a Grosseto. I pullman partiranno da Monte Antico alle 6.55 e da Grosseto alle 13.36. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno già individuato le modalità operative per ripristinare gli standard di sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria. La riattivazione del traffico ferroviario è prevista, al momento, entro la primavera del 2017.

"Prendo atto della nuova criticità che viene a interessare la linea ferroviaria Siena-Grosseto, già duramente colpita nel recente passato dalle alluvioni del 2013 - ha detto l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli dopo aver appreso della nuova chiusura della linea - e sollecito Rete ferroviaria italiana ad intervenire prontamente, per riportare la situazione alla normalità e riattivare in sicurezza il servizio ferroviario nel più breve tempo possibile". L'assessore ha inoltre aggiunto che "è necessario che immediatamente venga organizzato un efficiente servizio sostitutivo, per rispondere alle esigenze di tutti quesi cittadini che ogni giorno usano il treno per recarsi a scuola e a lavoro" ricordando che la Regione monitorerà l'evolversi della situazione.