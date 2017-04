Elezioni in Toscana per nuovi sindaci e consigli comunali: ecco dove

Si voterà in 33 comuni su 276, tra cui tre capoluoghi di provincia Carrara, Lucca e Pistoia

Cittadini presto chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali. La data fissata dal Viminale è il prossimo 11 giugno 2017, con eventuale ballottaggio domenica 25 giugno.

In Toscana si voterà in 33 comuni su 276, tra cui tre capoluoghi di provincia (Carrara, Lucca e Pistoia) e tre comuni nati da fusione (Abetone con Cutigliano, San Marcello con Piteglio, Montalcino con San Giovanni d'Asso). Sono coinvolti circa 450 mila residenti, pari al 12% della popolazione toscana.

Ecco l'elenco completo: Reggello e Rignano sull'Arno in provincia di Firenze, Monte San Savino e Montemignaio in provincia di Arezzo, Campagnatico, Manciano e Pitigliano in provincia di Grosseto, Capoliveri, Marciana Marina, Porto Azzurro e Sassetta in provincia di Livorno, Bagni di Lucca, Camaiore, Forte dei Marmi, Lucca e Porcari in provincia di Lucca, Aulla, Carrara, Licciana Nardi, Mulazzo e Zeri in provincia di Massa Carrara, Bientina, Castellina Marittima e Riparbella in provincia di Pisa, Abetone Cutigliano, Marliana, Pistoia, Quarrata, San Marcello Piteglio e Serravalle Pistoiese in provincia di Pistoia e Montalcino, Monticiano e Sarteano in provincia di Siena.

Le amministrazioni comunali interessate alla consultazione in tutta Italia sono 1021, di cui 796 nelle regioni a statuto ordinario e 225 nelle regioni a statuto speciale, dove lo svolgimento delle elezioni è fissato autonomamente e non per forza nella stessa data che sarà per le regioni a statuto ordinario.

Nelle pagine dell'Osservatorio elettorale del sito della Regione Toscana sono disponibili i risultati di tutte le passate consultazioni elettorali, nei comuni chiamati al voto ed anche in altri.