Elezioni dei rappresentanti degli studenti per il biennio 2017-2019 - Università degli studi Firenze

Il 5 e il 6 aprile 2017 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo sport universitario di Firenze, nei Consigli di Dipartimento e nel Consiglio Territoriale degli Studenti di Firenze dell’Azienda Regionale Diritto allo Studio.

Negli stessi giorni si voterà anche per eleggere i rappresentanti studenteschi nei Consigli di Scuola e nei Consigli di Corso di Studio.

Liste con l'elenco dei candidati ammesse alle votazioni

Sono elettori tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Firenze nell’a.a. 2016/2017.

Per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione e Comitato per lo sport universitario l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea specialistica/magistrale, di Specializzazione e Dottorato di Ricerca; agli studenti iscritti ai Master universitari spetta il solo elettorato attivo; per il Consiglio di Amministrazione sono eleggibili solo gli studenti in possesso della cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea e gli studenti stranieri che abbiano residenza anagrafica in Italia.

Per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio Territoriale ARDSU l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea specialistica/magistrale, di Specializzazione e Dottorato di Ricerca; spetta inoltre agli studenti iscritti all’Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Firenze (ISIA), all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, al Conservatorio "Luigi Cherubini", alla Scuola di Musica di Fiesole, all’Accademia Italiana di Arte, Moda e Design e all'Opificio delle Pietre Dure; sono esclusi gli studenti delle Scuole di Specializzazione in Area medica e gli studenti iscritti ai Master universitari.Per il Consiglio Territoriale ARDSU l'elettorato è composto anche dagli studenti iscritti a all’Istituto Superiore delle Industrie Artistiche di Firenze (ISIA), all'Accademia delle Belle Arti di Firenze, al Conservatorio "Luigi Cherubini", alla Scuola di Musica di Fiesole, all’Accademia Italiana di Arte, Moda e Design e all'Opificio delle Pietre Dure.Le votazioni avvengono in modalità elettronica (secondo il Regolamento per le elezioni studentesche, art. 13 e il Decreto di indizione, art. 8). Gli elettori possono votare in qualsiasi seggio, previa presentazione del libretto-tessera universitario o altro documento di riconoscimento in corso di validità.

Le operazioni di voto hanno luogo presso i seggi elettorali nei giorni:

Mercoledì 5 aprile 2017 dalle ore 9 alle 19

Giovedì 6 aprile 2017 dalle ore 9 alle 18





ELENCO DEI SEGGI SUL TERRITORIO.



NOVOLI:

SEGGIO N. 1 – Via S. Bonaventura 13 – Quaracchi – saletta studenti – piano terra

SEGGIO N. 2 – P.le delle Cascine 18 – auletta M1 – piano terra

SEGGIO N. 15 – Via delle Pandette 9 – Edificio D6 – stanza riunioni 1.12 – I piano

SEGGIO N. 16 – Via delle Pandette 9 – Edificio D6 – stanza riunioni 1.12 – I piano

SEGGIO N. 17 – Via delle Pandette 35 – Edificio D4 – aula lettura 1.10 – I piano

SEGGIO N. 18 – Via delle Pandette 35 – Edificio D4 – aula lettura 1.10 – I piano

SEGGIO N. 19 – Via delle Pandette – Edificio D5 – stanza 1.01 – I piano



CENTRO STORICO:

SEGGIO N. 3 – P.zza Brunelleschi 4 – Chiostro – ex punto matricole – piano terra

SEGGIO N. 4 – Via G. Capponi 9 – sala lettura studenti – piano terra

SEGGIO N. 5 – Via Bolognese 52 – DILEF – stanza studenti – piano terra

SEGGIO N. 6 – Via Laura 48 – SCIFOPSI – stanza SM 4 – III piano

SEGGIO N. 7 – Via Laura 48 – SCIFOPSI – stanza SM4 – III piano

SEGGIO N. 8 – P.zza Ghiberti 27 – DIDA – aula studio “Capolicchio”

SEGGIO N. 9 – P.zza Ghiberti 27 – DIDA – aula studio “Capolicchio”



SANTA MARTA – MORGAGNI – CAREGGI:

SEGGIO N. 10 – Via S. Marta 3 – sala riunioni – piano terra

SEGGIO N. 11 – Viale Morgagni 40/44 – stanza 673 ex infermeria III piano

SEGGIO N. 12 – Viale Morgagni 40/44 – stanza 517 sala studio – II piano

SEGGIO N. 13 – Viale Morgagni 40/44 – stanza 517 sala studio – II piano

SEGGIO N. 14 – Viale Morgagni 67 – DIMAI – sala studenti seminterrato

SEGGIO N. 26 – Largo Brambilla 3 – ex Presidenza Medicina – auletta n. 34 – piano terra



TORRETTA:

SEGGIO N. 20 – Via della Torretta 16 – Psicologia – locale ricevimento stanza n. 117 – piano terra



CALENZANO - SESTO FIORENTINO:

SEGGIO N. 21 – Via S. Pertini 93 Calenzano – DIDA – sala riunioni

SEGGIO N. 24 – Polo Sesto Fiorentino – edificio aule – aula n. 45 – piano terra



PISTOIA – PRATO – SOVIGLIANA/VINCI:

SEGGIO N. 22 – Via S. Pertini 358 Pistoia – Polo Universitario UNISER – aula “Coluccio Salutati” – I piano

SEGGIO N. 23 – P.zza Ciardi 25 – Prato P.I.N. – stanza lettura n. 300 – II piano

SEGGIO N. 25 – Via Oberdan 13 Sovigliana, Vinci – ex AUSL 11 – ufficio 6 sala riunioni



Nove da Firenze ha incontrato i rappresentanti di due liste, Studenti di Sinistra rappresentati dalla Senatrice Accademica uscente Enrida Ndreu e Centro Destra Universitario - Studenti per le Libertà - rappresentati dal responsabile di Firenze Damiano Cesa Bianche e dal vice responsabile di Firenze Giovanni Guidi; i quali ci hanno esposto (in due video) i loro programmi e descritto il loro movimento.

In più il video di guida al sistema di votazione elettronico.

Studenti di Sinistra, presentazione elezioni Universitarie 2017 Centro Destra Universitario, presentazione elezioni Universitarie 2017