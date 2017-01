​Donne che corrono coi lupi, foto di Claudia Giusti

Protagonista la "donna selvaggia"

Sabato 14 gennaio 2017 alle ore 19.00 al TOWANDA di Via Orti Oricellari 6r verrà presentata la nuova mostra fotografica di Claudia Giusti , “Donne che corrono coi lupi”.

Già dal titolo, chiara citazione del libro del ’92 di Clarissa Pinkola Estés, si intuisce che la selezione di scatti vedrà protagonista la Donna Selvaggia, creatura in via d’estinzione, pericolosamente minacciata da pregiudizi e convenzioni.

Filo conduttore dell’intera mostra è la rappresentazione delle donne come divinità femminili, di cui viene recuperato il nome e parte dell’iconografia tradizionale. In queste dee però, il lato più manifesto è la vicinanza alla condizione umana; il loro volto è molto terreno e poco celestiale. Flora, Persefone, Giunone… nessuna è raffigurata solo nel suo aspetto positivo, tutte vestono panni complessi, arabescati con virtù e difetti che sono l’anima dell’essere umano. E così le dee fotografate si mescolano a sciamane e streghe, che più liberamente delle divinità adorate sanno correre coi lupi e recuperare gli archetipi istintuali che abbiamo incorporato in noi.

La fotografie saranno in mostra nel locale fino al 17 marzo 2017.