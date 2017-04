Domenica 9 aprile la 34°edizione di Vivicittà a Livorno

La grande manifestazione podistica percorrerà il centro cittadino con suggestivo passaggio in Fortezza Vecchia

Appuntamento fisso del calendario agonistico livornese, domenica 9 aprile si correrà la grande manifestazione podistica Vivicittà, giunta quest’anno alla 34° edizione. Livorno parteciperà, come tradizione, alla “corsa più grande del mondo” in contemporanea ad altre 40 città italiane, 18 città estere e 24 istituti penitenziari.

Atleti professionisti, semplici sportivi della domenica ma anche famiglie si ritroverranno la mattina del 9 aprile al Campo Scuola per avventurarsi in questa storica corsa nel cuore della città e correre tutti insieme per una nobile causa: aiutare i bambini che fuggono dalla guerra in Siria.

“ Sarà davvero un tuffo nel cuore della città – ha sottolineato l’assessore alla sport Andrea Morini a proposito della manifestazione. “Il serpentone dei podisti, dopo aver attraversato le vie del centro, penetrerà infatti per la prima volta all’interno della Fortezza Vecchia, percorrendone i meandri in un suggestivo passaggio. Mi auguro che anche quest’anno siano centinaia i livornesi, atleti e non, presenti alla gara; una gara che unisce i valori dello sport e della solidarietà ma anche del rispetto e della tutela delle nostro ambiente e delle nostre bellezze”.

Vivicittà è promossa ed organizzata da UISP Terre Etrusco-Labroniche in collaborazione con Livorno Team Running e con il patrocinio del Comune di Livorno. Si svolgerà alle ore 9.30, in contemporanea con tutte le altre città.

Punto di partenza e di arrivo della storica corsa il Campo Scuola, in via dei Pensieri 31, all’Ardenza.

La gara sarà valida come prima tappa del Trofeo podistico livornese e del Criterium podistico toscano.

Due i percorsi tracciati per dare modo a tutti di partecipare: un percorso competitivo (12 chilometri) e uno non competitivo (passeggiata ludico-motoria) con tragitto breve di 4 chilometri.

I PERCORSI

Il tragitto non competitivo comincerà da via Allende per poi, dopo aver attraversato il quartiere La Rosa, sfociare sul lungomare livornese per un breve tratto, prima di fare rientro in zona Stadio e concludersi al Campo Scuola.

La gara competitiva di 12 km., invece, partirà sempre da via Allende, ma a un certo punto si dividerà dal percorso non competitivo per lanciarsi nel centro di Livorno, attraversando il viale della Libertà, via Marradi e poi a salire fino a piazza Cavour, piazza Grande, Palazzo comunale, quartiere Venezia. A quel punto si verificherà il passaggio dentro la Fortezza Vecchia, come giro di boa di una corsa che poi riprenderà il lungomare in direzione sud fino all’altezza di Villa Letizia, rientrando quindi in via dei Pensieri fino al traguardo presso il Campo Scuola.

ISCRIZIONI

Sono già aperte le pre-iscrizioni (al costo di 5 euro + 5 di cauzione chip) che possono essere effettuate on-line, entro le 24 di venerdì 7 aprile, al seguente indirizzo: www.mysdam.net/store/data-entry_36393.do. In alternativa, sarà possibile recarsi presso il Campo Scuola di Livorno (via dei Pensieri 31) nei giorni di giovedì 6 e venerdì 7 aprile dalle 17.00 alle 19.00.

Saranno, comunque, accettate le iscrizioni anche il giorno della gara fino a 30 minuti prima della partenza al costo di 8 euro + 5 euro di cauzione chip.



VIVICITTÀ tra SOLIDARIETÀ ed ECOLOGIA

Verso una manifestazione a impatto zero. Il Vademecum della Uisp per una organizzazione sostenibile delle manifestazioni sportive è un documento con la cui applicazione si punta a rendere anche VIVCITTÀ un evento sempre più attento al rispetto e alla tutela dell’ambiente. Come? Attraverso una serie di strumenti: recupero e differenziazione dei rifiuti; sostegno all’uso del mezzo pubblico e della bici per raggiungere il luogo della manifestazione; superamento dell’uso dell’acqua minerale in bottiglia; uso di materiali a ridotto impatto ambientale; risparmio energetico.

Vivicittà aiuta i bambini che fuggono dalla guerra in Siria. In collaborazione con la fondazione Terre des Hommes, da sempre impegnata nella difesa dei bambini, la UISP si pone l’obiettivo di realizzare un campo sportivo a Qasr, nel nord ella valle del Bekaa, vicino al confine siriano, con annessa fornitura di materiali sportivi per la pratica di calcio, basket e volley. Inoltre, referenti Uisp realizzeranno un corso di formazione per operatori locali e di Terre des Hommes che lavorano nel nord della Bekaa.Tutto per provare a rispondere alle esigenze e alla voglia di svago dei più giovani abitanti del piccolo paese di Qasr.