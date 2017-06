"Di Corsa in Centro": terza edizione a Prato

Lunedì 26 giugno, partenza alle 20.15 da piazza del Duomo con arrivo in piazza San Francesco

"Dare la responsabilità ai cittadini porta a iniziative importanti - spiega il vice sindaco Simone Faggi - attraverso un percorso di condivisione cerchiamo di creare socialità per riempire gli spazi con chi vive e lavora all'interno del centro storico. Il nostro centro è bello e mantiene la sua conformazione da secoli, per questo è strategico riempirlo di vita con iniziative grazie ai consorzi che hanno voglia, volontà, energie e idee". Alla corsa lunedì sarà presente anche la presidente del consiglio comunale Ilaria Santi che afferma: "Insieme ai cittadini correremo o cammineremo per il nostro centro città, questo tipo di eventi aiuta a fare comunità ed a includere tutti".

L'evento è organizzato dai Consorzi del centro storico Santa Trinita, Vie del Serraglio, via Luigi Muzzi e Piazza Ciardi. "Abbiamo iniziato questo percorso nel 2013 in pochi ed ora le richieste stanno aumentando - illustra Renato Nuti, vicepresidente del Consorzio Santa Trinita - le associazioni fanno sforzi ma l'obiettivo è riqualificare il centro per renderlo bello e vivibile. La corsa e la camminata sono un modo diverso per portare gente e far vivere la nostra città."

I percorsi saranno due: la corsa di 10 km che uscirà dal centro per andare verso Santa Lucia passando da via di Canneto e la passeggiata di 4 km all'interno delle mura cittadine. “La partenza sarà la stessa per tutti, i due percorsi si divideranno poi verso il Serraglio – ha spiegato Alessandra Risaliti del Consorzio Vie del Serraglio – abbiamo scelto di toccare punti “caldi” del centro come la Passerella con lo scopo di portare più persone possibili in queste zone. Partecipare vuol dire essere orgogliosi di essere pratesi e di poter vivere il centro che è il cuore pulsante della nostra città, sarebbe bello poter raggiungere i 1000 partecipanti”

Il costo dell’iscrizione è di 5 euro e prevede il pettorale numerato, la maglietta dell’evento e il buffet all’arrivo. È possibile iscriversi presso il Decathlon oppure la cartoleria Bruschi (via del Pellegrino 10), Minimoda (via Santa Trinita 41), profumeria Risaliti (via del Serraglio 11), Città del Sole (via Muzzi 52), Bar dello Studente (piazza Ciardi). Sarà possibile iscriversi fino a un’ora prima della partenza. Non serve il certificato medico. Per maggiori informazioni: mail@consorziosantatrinita.it