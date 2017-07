Compleanno Modigliani, Livorno chiede a Genova la restituzione delle opere

Grande evento alla Fortezza Vecchia e altre iniziative presso la casa natale

Domani, mercoledì 12 luglio Livorno festeggia il suo grande artista: Amedeo Modigliani nato il 12 luglio del 1884.

La ricorrenza sarà festeggiata alla Fortezza Vecchia con un evento culturale, ideato e curato da Reset, con il patrocinio del Comune di Livorno e in collaborazione con l'Autorità Portuale, che si protrarrà per tutto l’arco della giornata ( a partire dalle ore 9) con momenti di dibattito, mostre, danza , cabaret e laboratori per bambini.



“Amici genovesi, fate un regalo a Modì nel giorno del suo compleanno: restituite a Livorno le tre opere che avete in esposizione e che sono senza alcun dubbio autentiche” l’assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Francesco Belais, ha deciso di prendere carta e penna e scrivere direttamente agli organizzatori della mostra su Modigliani, allestita a Palazzo Ducale, a Genova.

“Più di un mese fa - ricorda l’assessore - il sindaco Nogarin aveva chiesto che fosse fatta chiarezza al più presto sull’autenticità delle 13 opere esposte a Genova e definite sospette dal critico d’arte e grande esperto di Modigliani, Carlo Pepi. Da allora abbiamo visto un valzer di pareri più o meno concordi sulla non autenticità di diversi dipinti, ma anche prese di posizione opposte da parte degli investigatori. A questo punto, nonostante si sia arrivati a soli 5 giorni dalla chiusura dell’esposizione, la misura è colma: chiarezza non è stata fatta e dunque noi rivogliamo le nostre opere, che non meritano di essere accostate a lavori tanto controversi”.



“Domani, 12 luglio, celebreremo per la 133esima volta il compleanno di Modigliani - conclude Belais -, con un grande evento alla Fortezza Vecchia e altre iniziative presso la casa natale che si preannunciano estremamente interessanti dal punto di vista sia dei contenuti artistico culturali che da quello dell’intrattenimento per giovani e meno giovani. Sarebbe bello poter annunciare il ritorno a casa delle opere del nostro geniale concittadino”.



“Modigliani Livorno” – questo il titolo dell’evento – spazierà in ogni ambito culturale con la centro la figura del grande “Dedo”, il suo genio ed il suo tratto distintivo che lo ha reso grande e famoso in tutto il mondo.

Il programma in dettaglio:

ATTIVITA' DEI PITTORI – Fortezza Vecchia

09,00 – 20,00

“Colori labronici” Pittura en plein air.

Tutti i pittori sono invitati a partecipare.

10,00-12,00 e 17,00 – 20,00

“Sulla scia di Dedo” Pittura in estemporanea con modelle e modelli.

Ideato da Biagio Chiesi. Scenografie Teatro Goldoni.

Tutte le opere eseguite, saranno esposte nel piazzale principale fino alle ore 24,00.

MOSTRE DI PITTURA '800/'900

12,00 – 24,00 - Sala della Cisterna

“Percorsi attorno ad Amedeo Modigliani, maestri, amici e suggestioni nell'arte toscana tra '800 e '900”

Dalla Collezione Pepi

12,00 – 24,00 - Sala del Piaggione dei Granai

“La pittura a Livorno tra fine '800 e primi del '900”

Courtesy: 800/900 Artstudio, Galleria Athena, Galleria Chiellini, Galleria Goldoni, Galleria le Stanze

SALA FERRETTI

12,00 – 24,00

“Livorno” Mostra fotografica di Andrea Dani

17,00 – 18,30 / 20,30 – 24,00

“Proiezioni di arte, cultura e bellezze di Livorno”

“Angoli di Livorno” di Andrea Dani

“Ricostruzione 3D Terme del Corallo, Padiglione della Mescita” di Stefano Vannucchi

“Tributo a Giovanni Fattori” di Nicola Stefanini

“La rinascita delle Terme” di Sebastian Korbel

18,30 – 20,30

“Livorno - Parigi, l'alba dell'arte contemporanea” Tavola rotonda

Apriranno i lavori i saluti di Reset, dell'Autorità Portuale e del Comune di Livorno.

Interverrano Corrado La Fauci, Umberto Falchini, Vincenzo Farinella, Carlo Pepi. Moderatrice Irene Carlotta Cicora, giornalista quotidiano Il Telegrafo.

PALCO ESTERNO

Presenta l’evento l’attrice cantante livornese Martina Salsedo

21,00 – 21,05

“Il cigno di Livorno” Poesia di Ketty D'echabur dedicata a Modigliani.

21,05 – 21,15

“Io sto con Modigliani, Anna Achmatova”. Momenti di danza di Martina de Domenico.

21,15 – 21,55

“Modigliani Livorno”, Carlo Pepi intervistato da Alessandro Guarducci capocronista quotidiano Il Tirreno.

Reset spegnerà le 133 candeline sulla torta gentilmente offerta da Baracchina Rossa

21,55 – 22,10

“Io sto con Modigliani, Beatrice Hastings”. Momenti di danza di Martina de Domenico.

22,10 – 22,50

“Incontro con il Dario pittore”, Dario Ballantini intervistato da Alessandro Guarducci capocronista quotidiano Il Tirreno.

22,50 – 22,55

“Io sto con Modigliani, Jeanne Hubertine”. Momenti di danza di Martina de Domenico.

22,55 – 23,55

“Ecco chi era Dedo” Monologo di Michele Crestacci.

GAZEBI

9,00 – 24,00 Gazebo segreteria Associazione Reset.

Brindisi a “Modigliani Livorno” offerto da Cantina Mr Bacco

18.00 – 24.00 Presentazione e degustazione di cioccolatini a cura della Cioccolateria Assolo di Gnesi.

20,00 – 23,00 Dolcetti per i bambini “La spiga che non c'è” e Conad – Marilia

12,00 – 24,00 Gazebo espositivo di “Modiglianizzati”

Progetto fotografico di Fabrizio Razzauti.

20,00 – 23,00

Laboratorio artistico gratuito per bambini dedicato a Modigliani curato dalla Casa Editrice Sillabe dal titolo “Autoritratto in stile Modì” che prevede un premio per l'autoritratto più votato. Ci sarà un tutorial di disegno per bambini e la proiezione del cartone animato “Amedeo Modigliani” della serie TV “L'arte con Matì e Dadà”.

-Proiezione del logo brand “Modigliani Livorno” offerta da Menicagli Pianoforti.

-Materiale tecnologico per la proiezione del cartone animato “Amedeo Modigliani” offerto da Teatro Goldoni Livorno.

Ringraziamenti a:

- Fondazione Lepori e Toscana Arte per materiale espositivo,

- Erreti Rame Srl (coperture metalliche e lattonerie edili).

*Ingresso ad offerta libera.

*Parcheggi auto nelle immediate vicinanze.

*Accessi alla Fortezza Vecchia:

- Ponte Mobile da largo Tito Neri al Cortile delle Armi della Fortezza

- da Quadratura dei Pisani

*Servizio bar, aperitivi presso Quadratura dei Pisani.

