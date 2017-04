Civ 2017, riparte da Imola il Campionato italiano velocità

Sabato 22 e domenica 23 aprile all’autodromo Enzo e Dino Ferrari i primi due round dell’ELF CIV 2017 per una stagione che si preannuncia interessante e combattuta con molte new entry in griglia

Dopo la pausa invernale, torna l’appuntamento con il Campionato Italiano Velocità, organizzato dalla FMI, tappa insostituibile per in nostri giovani talenti che vogliono arrivare ai prestigiosi campionati internazionali. Si disputeranno sabato 22 e domenica 23 aprile all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola i primi due round dell’ELF CIV 2017.

Un Campionato che presenta novità importanti, come il round in più rispetto agli anni passati (6 weekend di gare, invece dei consueti 5) il title sponsor e fornitore unico di benzina ELF e che vedrà il circuito, con i suoi spazi rinnovati, ospitare nel corso del fine settimana eventi quali la presentazione del Team 3570 Talenti Azzurri FMI e il progetto charity realizzato con Dynamo Camp Onlus.

Campionato che continua a crescere a livello sportivo, con una Moto3 “mondiale” grazie all’inserimento di realtà quali il Gresini Junior Team, il Max Racing Team, il 3570 MTA e il Team RMU VR46 Riders Academy, oltre ad una SBK mai così competitiva e una SS300 di grandissimo successo.

SBK - Favorito d’obbligo il campione Matteo Baiocco che si presenta al via con l’Aprilia della Nuova M2 Racing gommata Dunlop per provare a bissare la vittoria dello scorso anno. Nella classe regina gli avversari non mancano, primo fra tutti Michele Pirro – impegnato in queste ore con la Desmosedici 2017 al Mugello – scenderà in pista con la Ducati del team Barni Racing con la novità della fornitura di gomme Pirelli. A dargli filo da torcere ci penseranno il leader dell’Europeo SuperStock 1000 Michael Rinaldi insieme al compagno di squadra, l’australiano Mike Jones, impegnati a Imola come wild-card in sella alle rispettive Ducati Panigale R. A contendere la corona di campione italiano ci penseranno Ivan Goi, che si aggiunge a Deni Schiavoni e Matteo Ferrari con le BMW del DMR Racing (Pirelli). Dopo un anno di assenza dall’Italiano torna Roberto Tamburini (Pata Yamaha Official Team, Pirelli) ma il rientro più atteso è quello di Eddi La Marra. Il campione di Ferentino, dopo un assaggio di pista lo scorso anno, nel 2017 tornerà in pianta stabile alle competizioni con il binomio Ducati-Pirelli del Team Motocorsa. Al via dell’ELF CIV ci saranno anche Lorenzo Lanzi su BMW e Kevin Calia su Suzuki.

Rinviato il debutto della MV Agusta F4RC preparata dal Team Laguna moto, Massimo Roccoli, cinque volte campione italiano Supersport, sarà presente per il commento tecnico durante la diretta della Supersport e alla guida della biposto nei giri pre-gara.

SS600 - Nella combattutissima Supersport, che vede riconfermato il fornitore unico di pneumatici Pirelli per il biennio 2017-2018, non vedremo al via il riminese Massimo Roccoli, vincitore delle ultime due edizioni del CIV sulla pista del Santerno. Con il campione migrato in Superbike, la lotta per il titolo Supersport vedrà protagonisti quali Davide Stirpe grazie a Extreme Racing Service che fornirà la bellissima MV Agusta F3, squadra e pilota dopo un anno di conoscenza reciproca hanno la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per portare la moto di Schiranna sul gradino più alto del podio. Stefano Cruciani, che in questa stagione lascerà la Kawasaki per salire in sella alla Honda del Floramo Monaco Racing Team. A dargli filo da torcere ci sarà Marco Bussolotti (Yamaha Gas Racing Team) insieme a Ilario Dionisi (MV Agusta Ellan Vannin) e Nicola Morrentino (Kawasaki Renzi Corse). Novità interessanti saranno Stefano Valtulini con la Kawasaki del GP Project Team, l’arrivo di due protagonisti della Sport 4T 2016: Nicola Di Rago (Kawasaki Team Velocisti) e il campione italiano, lo spagnolo Pedro Castano Illan (Yamaha AG MotorSport Italia). Dal CEV Moto3 atteso all’esordio in Supersport anche il talentuoso pilota sardo Walter Sulis con MV Agusta F3 (WS98), ex-portacolori del Team Pileri Motor.

SS300 – Griglie piene per la Supersport 300. La categoria che, a livello regolamentare, ha ispirato l’omonima serie mondiale, aveva già chiuso a fine marzo le iscrizioni per il raggiunto limite di 50 piloti al via. Facile prevedere ancora grandi battaglie, con tutte le migliori case presenti (Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM), e protagonisti tutti da scoprire. Occhi puntati su due figli d’arte. Già perché al via della SS300, con la Yamaha R3 del Team AG Motorsport Italia di Alessandra Gambardella ci saranno, oltre a Nicodemo Matturro proveniente dal Trofeo R125 GP, anche i figli di Nori Haga: Akito e Ryota, i tre piloti proveranno a difendere il titolo conquistato dalla Yamaha nella Sport 4T con Pedro Javier Castano Illan passato in SS600.

Moto3 – Un concentrato di giovani talenti e nomi importanti tra i Team. Questa sarà la Moto3 dell’ELF CIV 2017, dove a partire da Imola vedremo battagliare il Max Racing Team (Alessandro Delbianco e Davide Baldini i piloti) il Team di Gresini (Anthony Groppi, Luca Gresini – figlio d’arte – e Tommaso Marco) e il 3570 MTA (Kevin Sabatucci, Gianluca Sconza ed Edoardo Sintoni). Senza dimenticare la RMU VR46 con Thomas Rossi. Basterebbe questo per rendere interessante la Moto3 dell’italiano, ma non finisce qui. Tra i possibili protagonisti ci sono infatti il Team di Michel Fabrizio (MF84 Pluston by Althea) che metterà in sella l’olandese Kroeze e quel Kevin Sabatucci che chiuse con la prima vittoria di categoria il 2016. Il team campione (MTR MotoGP Team) difenderà il titolo con Raffaele Fusco e Manuel Mazzullo mentre Nicholas Spinelli, vicecampione lo scorso anno, punterà al numero 1 con la KTM del Pro Racing Team. Bruno Ieraci, altro protagonista 2016, sarà al via con TM Racing. Tra i debuttanti da tenere d’occhio Leonardo Taccini (Miralux Pos Corse). Il giovane romano sta prendendo le misure con la TM, ma viene da due titoli di fila. Da non sottovalutare la battaglia tra le case, che vedrà contrapposte Honda, Mahindra, TM e KTM.

PreMoto3 – Tutta da scoprire la categoria entry level dell’ELF CIV, dove non mancherà il team di Paolo Simoncelli che metterà in sella alle Honda nella 125 Devis Bergamini e Matteo Patacca, con Matteo Boncinelli che proverà a contrastarli su RMU Miralux Pos Corse. Nella 250, a battagliare contro lo squadrone RMU VR46 Riders Academy composto da Lorenzo Bartalesi, Elia Bartolini e l’americano Damian Jigalov ci sarà la Speedup del VL Team lasciata libera da Taccini, andata ad Alberto Surra, ma occhio anche ad Andrea Pizzoli del Team MF84 Pluston by Althea e Thomas Brianti del Team 2WheelsPoliTO pronti a giocarsela con i migliori sui saliscendi del Santerno.

Info TV e biglietti gare – Le gare di Imola saranno visibili in diretta (sab 22 dalle 13.50, dom 23 dalle 15.00) su Automototv (canale 148 di sky) e come sempre in live streaming su Sportube.tv, accessibile anche dal sito civ.tv. I primi due appuntamenti andranno anche in replica su SKY Sport MotoGP (canale 208) il 25 aprile (le gare del Round 1 dalle 21 in poi) e il 26 (le gare del Round 2 dalle 21 in poi). Per chi invece volesse gustare lo spettacolo da gustare dal vivo, ecco le info su costi e riduzioni dei biglietti:

Venerdì: ingresso libero

Sabato: € 10,00 – riduzione Tesserati FMI € 8,00

Domenica: € 15,00 – riduzione Tesserati FMI € 10,00

Abbonamento: 2 giorni € 20,00 – riduzione Tesserati FMI € 15,00

Riduzioni valide anche per donne e ragazzi da 14 a 18 anni. Ingresso gratuito fino a 14 anni