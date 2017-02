Chianti: pubbliche amministrazioni più digitali

Si estende la gamma di servizi 2.0 e le possibilità di accesso ai Comuni

Interventi per informatizzare l'accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni, in Chianti più digitale, dove grazie a innovazione, multimedialità, call center si estende la gamma di servizi 2.0 e le possibilità di accesso ai Comuni.

Il Comune di Tavarnelle accorcia le distanze e attiva un filo diretto con i cittadini attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali. E’ in arrivo un pacchetto di servizi on line che permetterà di accedere, attraverso un semplice click, alle operazioni più frequenti come presentazioni di pratiche, iscrizioni, segnalazioni e prenotazioni. “Iniziamo questo importante processo di cambiamento – dichiara l’assessore all’Innovazione Tecnologica Davide Venturini – che potenzia e migliora il rapporto cittadini-pubblica amministrazione implementando i servizi informatici e digitali. Sarà possibile accedere a questi e molti altri servizi grazie all’ingresso nella società Linea Comune, il primo servizio attivato è il Contact Center che amplia le possibilità di accesso del Comune”. Il progetto, elaborato in chiave integrata e territoriale, coinvolge anche i Comuni di San Casciano e Barberino. Lunedì 6 febbraio alle ore 10.30 si terrà un incontro aperto al pubblico e alla stampa, presso la sala consiliare di San Casciano, per illustrarne i contenuti e gli obiettivi. Interverranno alcuni rappresentanti di Linea Comune e gli amministratori comunali di Tavarnelle, Barberino e San Casciano.