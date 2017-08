Cattedrale di Pisa, Medaglia celebrativa: premio di 3000 Euro

​Bando per la progettazione del bozzetto per la realizzazione di una medaglia celebrativa per il 900° anniversario della Dedicazione della Cattedrale di Pisa

In occasione del 900° anniversario della Dedicazione della Cattedrale di Pisa l’Opera della Primaziale Pisana ha emesso un bando per la progettazione di un bozzetto per la realizzazione di una medaglia celebrativa.

Nell’anno pastorale 2017-2018 ricorre, infatti, il 900° anniversario della Dedicazione della Cattedrale pisana. Fondata nel 1064 e affidata alla maestria dell’architetto Buscheto, la Chiesa fu consacrata da Papa Gelasio II il 26 settembre 1118.

In questa occasione S.E. l’Arcivescovo di Pisa ha espresso che “Icona di riferimento per l’anno pastorale 2017-2018 sarà l’immagine della Madonna di Sotto gli Organi e la Cattedrale che la custodisce. Si tratterà di un anno dedicato alla riflessione sulla Chiesa e al suo modello che è Maria Santissima e l’occasione per il pellegrinaggio della sua immagine nell’intero territorio diocesano, insieme al pellegrinaggio di ogni vicariato alla Cattedrale nel nono centenario della sua dedicazione.” Nella realizzazione del bozzetto si dovrà quindi tenere presente quest’opera. La Madonna di sotto gli organi è un dipinto a tempera e oro su tavola attribuito a Berlinghiero Berlinghieri, databile al 1200-1220 circa e conservata nel Duomo di Pisa. Il nome tradizionale della Madonna deriva dalla sua collocazione antica nel Duomo, sotto gli organi, appunto. Quando nel 1494 Carlo VIII di Francia liberò Pisa dal dominio fiorentino la Madonna, a cui era stato fatto voto, divenne simbolo dell'autonomia ritrovata e da allora fu invocata durante tutti gli eventi cittadini particolarmente drammatici.

Al concorso sono ammessi professionisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età, in forma singola, e professionisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età, in gruppo e in questo caso uno solo avrà la funzione di capogruppo.

Tutto il materiale dovrà essere inviato in forma anonima a mezzo raccomandata o corriere in busta chiusa, secondo e modalità descritte nel bando, entro e non oltre il 16 Ottobre 2017 presso la sede dell’Opera della Primaziale Pisana, Piazza Arcivescovado 1 56126 Pisa.

La commissione giudicatrice è presieduta da S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto (Arcivescovo di Pisa) e ha come membri Pierfrancesco Pacini (Presidente dell’Opera della Primaziale Pisana), Mons. Egidio Crisman (Arciprete del Capitolo della Chiesa Primaziale Pisana), Mons. Gino Biagini (Deputato dell’Opera della Primaziale Pisana) e come segretario Gianluca De Felice (Segretario dell’Opera della Primaziale Pisana).

Entro il 15 Novembre 2017 l’Opera della Primaziale Pisana notificherà l’esito del concorso al vincitore e pubblicherà i risultati sul proprio sito internet.

Al vincitore sarà consegnato un premio di € 3.000,00 (tremila/00) per l’esecuzione della medaglia commemorativa per il 900° Anniversario della Dedicazione della Cattedrale di Pisa; inoltre, dopo la coniazione della stessa, gli saranno consegnati tre esemplari d’argento e cinque di bronzo.

Il bando e il modello di domanda possono essere scaricati dal sito dell’Opera della Primaziale Pisana www.opapisa.it

Segreteria del concorso

Opera della Primaziale Pisana

Tel.050-835011/12

Email: g.defelice@opapisa.it, a.cinacchi@opapisa.it