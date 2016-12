Casting de La Firenze Male alla Discoteca YAB

​Domenica 18 Dicembre 2016 dalle 14 alle 22 in Via Sassetti, 5 Firenze

La casa di Produzione Cinetelevisiva ecoFrames (www.ecoframes.net) cerca per il booktrailer ufficiale del libro evento “La Firenze Male” di Giulia Carnesecchi e Lorenzo De Santis, edito da Porto Seguro, le seguenti figure:

Per ruoli principali retribuiti: Uomini e Donne 18-38 anni

Inoltre si ricercano comparse e figurazioni per alcune scene di massa.

Il Casting si svolgerà alla presenza dello staff di ecoFrames e degli autori.

Non è necessario l’invio di materiale fotografico o prenotazione.

Le riprese si svolgeranno a Gennaio nel centro storico della città di Firenze.

TRAMA:

"Un uomo ricco è solamente un poveruomo con tanti soldi" (A. Onassis). Gli autori di questo romanzo sembrano partire dall'eco lontana di questo pensiero per vivisezionare una classe sociale in via d'estinzione, avvilita dalla sua stessa incapacità di porsi delle domande, allegoria parossistica di se stessa: l'alta borghesia. Non è un ritratto crudele disegnato con distacco accademico, ma un tuffo doloroso dentro le derive di un mondo più complesso di quel che appare. Perché in qualsiasi contesto, l'uomo non perderà mai la sua individualità. Nel coacervo in cui si dibattono figure giovanili mai connesse fino in fondo al mondo reale, brillano le bellissime sorelle Bandinelli, sprezzanti e cinicamente feroci persino l'una con l'altra; Alex, il capetto della compagnia, viziato e forte della sua arrogante "ricchezza"; infine Lucio, un ragazzo semplice che si scaraventa in un ambiente che teme e desidera senza pudore. E i sentimenti? Bruciano sotto la cenere. Tutti i personaggi, delineati con spigolosa ironia, hanno le cose più belle ma non sembrano avere la vita. Per questo sono annoiati, per questo si scambiano colpi violentissimi semplicemente allo scopo di primeggiare.