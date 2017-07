Casa in Toscana: prezzi alti a Firenze, più conveniente Arezzo

Firenze ha una media dei prezzi pari a 3.447 euro al metro quadro, fanalino di coda della regione è Arezzo, dove gli immobili costano mediamente 1.728 euro al metro quadrato

I prezzi degli immobili residenziali in Toscana seguono il trend nazionale, e il loro calo, negli ultimi mesi, sta decelerando rispetto al passato avvicinandosi alla stabilità. Secondo l’ultimo Osservatorio sul Mercato Residenziale di Immobiliare.it (https://www.immobiliare.it), se rispetto all’anno scorso i valori delle abitazioni toscane sono scesi del 2%, nel primo semestre 2017 il calo è stato solo dello 0,7%, e guardando all’ultimo trimestre (marzo-giugno 2017) il calo si è fermato allo 0,6%.



Per comprare un’abitazione in regione servono mediamente 2.429 euro al metro quadrato, valore che risulta essere il 27% più alto rispetto alla media nazionale (1.918 €/mq) e poco distante rispetto alla cifra rilevata nel Centro Italia (2.305 €/mq).

Tra le città toscane, ma anche a livello nazionale, Firenze è la più cara, con una media dei prezzi pari a 3.447 euro al metro quadro; insieme a Bologna, Milano, Potenza e Venezia è uno dei capoluoghi di regione, a livello nazionale, in cui la prima parte del 2017 ha portato a un aumento dei prezzi, qui pari allo 0,6%.

Dopo Firenze, si posiziona Siena che ha registrato un calo dell’1,9% negli ultimi tre mesi. Mentre, in linea con l’andamento regionale, Pisa è prossima alla stabilità: i prezzi richiesti per l’acquisto di case hanno registrato, su base annua, un calo del 1,1%, mentre negli ultimi tre mesi si è fermato allo 0,2%.

A seguire si trovano Lucca e Grosseto: a Lucca i prezzi hanno rilevato un calo pari all’1,7% durante il trimestre marzo-giugno, contro il calo addirittura del 4,1% su base annua; a Grosseto, invece, la situazione è diversa. Se nel primo semestre dell’anno si è registrato un calo dello 0,9%, negli ultimi tre mesi i prezzi medi sono aumentati del 2,1%.

Carrara è la città con il maggior calo registrato negli ultimi tre mesi (-5,9%), una situazione simile si è rilevata a Livorno dove i prezzi richiesti per l’acquisto di case si aggirano mediamente intorno ai 1.980 euro al metro quadro: dopo un calo di solo l’1% nei primi mesi dell’anno.

Diversi sono, invece, i mercati immobiliari residenziali di Prato e Pistoia: dopo un calo rispettivamente dell’1,3% e 0,3% su base annuale, adesso i prezzi hanno ritrovato la stabilità (+0,2% e +0,7% nell’ultimo trimestre).

Fanalino di coda della regione è Arezzo, dove gli immobili costano mediamente 1.728 euro al metro quadrato. I cui prezzi del residenziale hanno registrato un calo di appena lo 0,7% negli ultimi tre mesi.