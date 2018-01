Carta d'identità elettronica: sperimentazione nella Città Metropolitana

Carta d'Identità Elettronica, tutto quello che bisogna sapere

Ecco dov'è già disponibile e dove lo sarà

Il 2018 sarà un anno importante per la messa in circolazione della Carta d'identità elettronica. Firenze fu nel 2016 tra i comuni capofila in Italia per l'avvio della sperimentazione che adesso si allarga ad altri Comuni: dall'8 gennaio la carta d'identità nel nuovo formato è disponibile a Rignano sull'Arno, Pontassieve, Figline e Incisa, Pelago e Reggello, il 9 gennaio a Castelfiorentino e Montelupo Fiorentino. Il 15 ad Empoli, secondo comune della Città Metropolitana di Firenze. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo altri comuni della Città Metropolitana avevano già aderito. A luglio scorso è toccato a Campi Bisenzio. Negli ultimi mesi del 2017 la procedura è stata attivata a Fucecchio, Cerreto Guidi, Certaldo, Vinci, Calenzano, Rufina e Sesto Fiorentino.

La nuova tipologia di documento consentirà l'accesso ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione ed è realizzata con una tecnologia che ne impedisce la contraffazione. La Cie può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune di dimora tramite appuntamento. La sua durata varia secondo le fasce d'età di appartenenza. All'interno del microprocessore elettronico saranno inoltre caricate le impronte digitali, che saranno rilevate dall'operatore comunale con un sensore. Il costo è superiore a quello della vecchia carta d'identità e si aggira in media intorno ai 22 euro. Infine il rilascio non avviene immediatamente, bensì attraverso spedizione a casa.

Sono state consegnate nei giorni scorsi le prime Carte d’Identità Elettroniche rilasciate a Borgo San Lorenzo; dal 15 gennaio 2018 è previsto il passaggio definitivo alla Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.) al posto della tradizionale cartacea, salvo casi eccezionali debitamente documentati e motivati.

I documenti cartacei sono e rimangono validi fino alla scadenza indicata sul retro.

La nuova Carta di Identità Elettronica è realizzata dall’Istituto Poligrafico dello Stato e spedita direttamente al domicilio indicato dal richiedente, entro 6 giorni lavorativi dal rilevamento delle impronte digitali.

La C.I.E. è una carta di identità in materiale plastico, simile come formato ad un bancomat, che riporta la foto del cittadino ed i suoi dati anagrafici come nella precedente carta di identità, ma anche il codice fiscale e un chip di nuova concezione, contenente tutti i dati del titolare. Il nuovo documento consente di comprovare in modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero; è un documento di viaggio valido in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi; consente inoltre di richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per autenticarsi nei servizi telematici della pubblica amministrazione.

La nuova C.I.E. viene rilasciata solo in caso di prima emissione, o alla scadenza della carta precedente (può essere richiesta a partire da sei mesi prima della data di scadenza), oppure in sostituzione di quest'ultima in casi di furto o smarrimento (previa presentazione di denuncia alle autorità competenti), o di evidente deterioramento tale da non consentire più l'utilizzabilità del documento cartaceo in vigore.

Il costo dei diritti di segreteria in favore del Comune di Borgo San Lorenzo resta invariato a € 5,42, ma sarà necessario versare contemporaneamente anche 16,79 € in favore dello Stato per i costi di produzione e di spedizione per un totale complessivo di € 22.21.

Si ricorda inoltre che, come già avviene da alcuni mesi, all’atto della redazione della carta verrà chiesto al cittadino maggiorenne di esprimere la propria scelta rispetto alla possibile donazione di organi.

Per tutti i dettagli relativi a caratteristiche, notizie, modalità di rilascio, elementi di sicurezza e ogni altro aspetto, è possibile consultare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it

Per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è necessario prendere un appuntamento presso l’ URP del Comune in orario di apertura al pubblico, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle 18,30, oppure utilizzando la prenotazione online tramite l’agenda elettronica registrandosi sul sito https://agendacie.interno.gov.it