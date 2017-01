Careggi, nuovi Ambulatori: Diabetologia, Nutrizione e Obesiologia

Sono oltre 10mila i pazienti visitati nel 2016 dagli ambulatori di diabetologia, nutrizione clinica e obesiologia

La struttura che organizza e concentra varie attività assistenziali al piano interrato del Nuovo Ingresso Careggi (NIC) sarà presentata dal Direttore Generale Monica Calamai e dall’Assessore alla Sanità della Regione Toscana Stefania Saccardi, nel corso di un evento in programma giovedì 19 gennaio alle ore 12:00 in Largo Brambilla 3 a Firenze.



I nuovi ambulatori sono nell’edificio dove oltre all’accesso principale dell’Azienda ospedaliero universitaria fiorentina ha sede il Centro Servizi di Careggi, con sportelli per le prenotazioni, ritiro referti, pagamento ticket e vari negozi a disposizione degli utenti. Sono oltre 10mila i pazienti visitati nel 2016 dagli ambulatori di diabetologia, nutrizione clinica e obesiologia, con un totale di prestazioni erogate che ammonta a oltre 26mila, in costante aumento con una prevalenza dell’utenza proveniente dall’Area vasta centro.



La collocazione degli ambulatori nel Nuovo ingresso facilita l’accesso alle cure ambulatoriali dei pazienti che spesso sono anziani e con difficoltà di movimento. Gli utenti saranno accolti da sale d’aspetto e studi medici per eseguire la gran parte dei controlli e delle attività ambulatoriali relative al diabete e all’obesità, senza spostarsi in altre strutture di Careggi, ad eccezione della chirurgia del piede diabetico che resta nel padiglione Ponte Nuovo.



L’investimento per la nuova struttura è circa 350mila euro con una superficie complessiva di 460 metri quadri, 6 ambulatori per le visite, 2 studi medici e 4 locali per prestazioni diagnostiche fra cui valutazione della massa corporea, esame del fono dell’occhio, ecografie e prelievi. Sarà possibile assistere oltre 60 pazienti al giorno dal lunedì al venerdì, ma è in programma l’imminente apertura anche il sabato. L’accesso è attraverso il medico curante o mediante gli specialisti di Careggi per valutazioni specifiche e visite di controllo nell'ambito di diversi percorsi assistenziali.

Sono stati eseguiti poche ore fa i primi 64 trattamenti nella nuova dialisi di Careggi al Padiglione Deas. La struttura, inaugurata il 23 dicembre, avviata con l’apertura degli ambulatori il 2 gennaio, è pienamente attiva a seguito del trasloco dei letti e dei reni artificiali dalla storica sede di Villa Monna Tessa. Lo spostamento è avvenuto nella notte fra il 14 e il 15 gennaio per garantire la continuità delle sedute di dialisi.

La Nuova Dialisi di Careggi è in grado di eseguire 18mila sedute dialitiche all’anno per complessivi 120 pazienti sia cronici che acuti. E’ dotata di impianti di ultima generazione per la produzione, ogni 4 ore, di tremilaottocento litri di acqua ultrapura, con le stesse caratteristiche dell’acqua iniettabile.



Con questo trasferimento chiude la sede del padiglione Villa Monna Tessa che per 50 anni ha ospitato una delle prime dialisi di Firenze. Nella struttura restano attualmente attivi solo gli ambulatori di Reumatologia, del Centro Cefalee ed Endocrinologia.